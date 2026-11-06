La defensa de Blanca Ibarra al ministerio de Transportes: "La degradación de las vías es constante, no empezó en 2018"

Blanca Ibarra, exconcejala del Partido Socialista en Alcalá de Henares, es una firme defensora del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, y representa el sentimiento de muchos militantes del PSOE. Con su dimisión, Puente ha dejado el Ministerio de Transportes, pero no abandonará la Secretaría General provincial ni la Ejecutiva Federal.

Estos son algunos de los argumentos de Blanca para defender su gestión: "Parece que el Ministerio de Transportes hubiera aparecido en 2018". Desde su perspectiva, habría que calcular "los millones y datos brutos" teniendo en cuenta de dónde se partió cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. "¿De dónde venimos?", se preguntaba.

"No podemos simplificar a que no hay suficiente mantenimiento"

Sin embargo, la liberalización del sector, que llegó en 2021, supuso un aumento del número de pasajeros y, por tanto, lleva a plantearse si el mantenimiento ha sido equitativo. Ante esto, Ibarra puntualiza: "Desde 2018 hay un 58% de incremento en mantenimiento por kilómetros de vía con respecto al Gobierno del Partido Popular".

"No podemos simplificar a que no hay suficiente mantenimiento", añadía. Asimismo, comentaba que el posible aumento al que había hecho referencia no era suficiente, aunque consideraba que se trataba de "otro debate que se debería tener".

Ante la respuesta del ingeniero Ricardo Díaz, quien aseguraba que le daba igual el contexto anterior a Sánchez, Ibarra reaccionaba con estas palabras: "La degradación de las vías es constante".

A esto, la exconcejala socialista ponía sobre la mesa el año en que se construyeron las vías de Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona para sentenciar que "la degradación no empezó en 2018". Firme en su crítica a la gestión anterior a Sánchez, añadía otro dato: "No solo no se invierte ni un euro hasta 2017, sino que, además, se disminuye un 16% en inversión".

Sus críticas a Ábalos

En este contexto, surgía el nombre del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien estuvo al frente de Fomento desde 2018 hasta 2021. Sobre él, Ibarra era contundente: "Ha hecho un daño al PSOE inmenso y a las mujeres del Partido Socialista, Susana, ni te cuento".

Desde su experiencia personal, confesaba: "Yo he padecido, como mujer del Partido Socialista, las burradas que se han dicho de compañeros feministas que evidentemente no tienen nada que ver y además con situaciones muy burdas, impresionantes. He padecido que me llamen prostituta".

Tras esto, dejaba clara su posición ante el exministro y separaba por completo al presidente del Gobierno de esos comportamientos: "No me verás a mí defendiendo a una persona que está condenada, por supuesto que no, pero la prostitución es un problema endémico".

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