Ricardo Díaz explica visual y gráficamente lo que supone tener un buen mantenimiento de la vía ferroviaria

El catedrático en Ingeniería Química y Materiales ha explicado el mantenimiento de las vías de tren en España y lo que supone para el bolsillo si no se lleva un mantenimiento continuado durante el tiempo.

"Es como la regla de Sitter, que es multiplicar todo por 5 cuando las cosas no las están haciendo bien en su mantenimiento", detalla Ricardo Díaz.

Explica que la primera fase es entender el sistema y diseño ferroviario que tenemos. Se pone de ejemplo el sistema ferroviario de Japón en el que sus líneas están sobre placas de hormigón, al contrario que en España que es balasto.

"Por cada euro que pusiéramos en el mantenimiento de este sistema, haciendo las cosas bien y haciendo el mantenimiento puntual, ese euro se invertiría en un por 5".

¿Qué pasa cuando no invertimos en tiempo y forma?

"Para un desgaste y tendríamos que reparar, pasando a un gasto de 25 euros porque se vuelve a multiplicar por 5 por la falta de puntualidad actual en España", relata el catedrático.

Pero puede ser peor, Óscar Puente se ha planteado antes de presentar su dimisión en cerrar la línea Madrid-Barcelona para realizar todas las reparaciones. "Todo esto supondría rehacer la vía y multiplicar otra vez por 5 el gasto, llegando a los 125 euros por cada euro que ponemos en el mantenimiento", explica Ricardo.

El catedrático pone el ejemplo del dentista para comparar ambos casos: "Es como el que va al dentista, si no te haces las revisiones de la boca o las limpiezas, puedes pasar de un empaste a una endodoncia y, en el peor de los casos, cambiarte las piezas".

"Si no llegamos a tiempo ni invertimos ese euro inicial, conseguimos degradarlo con una curva más pronunciada y en el 17% de vía hubiéramos perdido otro 40%", explica.

¿En qué fase está la red ferroviaria española?

"Según el ministro, en una fase de falta de puntualidad y mantenimiento que es evidente, y en otros casos, de un deterioro claro que derivará en tener que mantener la vía", finaliza Ricardo.

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