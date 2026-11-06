Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXPLICACIÓN DE LA RED FERROVIARIA

Ricardo Díaz explica visual y gráficamente lo que supone tener un buen mantenimiento de la vía ferroviaria

El catedrático en Ingeniería Química y Materiales explica detalladamente el gasto en mantenimiento ferroviario que se multiplica x5 si no se mantiene en el tiempo.

Explicación

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

El catedrático en Ingeniería Química y Materiales ha explicado el mantenimiento de las vías de tren en España y lo que supone para el bolsillo si no se lleva un mantenimiento continuado durante el tiempo.

"Es como la regla de Sitter, que es multiplicar todo por 5 cuando las cosas no las están haciendo bien en su mantenimiento", detalla Ricardo Díaz.

Explica que la primera fase es entender el sistema y diseño ferroviario que tenemos. Se pone de ejemplo el sistema ferroviario de Japón en el que sus líneas están sobre placas de hormigón, al contrario que en España que es balasto.

"Por cada euro que pusiéramos en el mantenimiento de este sistema, haciendo las cosas bien y haciendo el mantenimiento puntual, ese euro se invertiría en un por 5".

¿Qué pasa cuando no invertimos en tiempo y forma?

"Para un desgaste y tendríamos que reparar, pasando a un gasto de 25 euros porque se vuelve a multiplicar por 5 por la falta de puntualidad actual en España", relata el catedrático.

Pero puede ser peor, Óscar Puente se ha planteado antes de presentar su dimisión en cerrar la línea Madrid-Barcelona para realizar todas las reparaciones. "Todo esto supondría rehacer la vía y multiplicar otra vez por 5 el gasto, llegando a los 125 euros por cada euro que ponemos en el mantenimiento", explica Ricardo.

El catedrático pone el ejemplo del dentista para comparar ambos casos: "Es como el que va al dentista, si no te haces las revisiones de la boca o las limpiezas, puedes pasar de un empaste a una endodoncia y, en el peor de los casos, cambiarte las piezas".

"Si no llegamos a tiempo ni invertimos ese euro inicial, conseguimos degradarlo con una curva más pronunciada y en el 17% de vía hubiéramos perdido otro 40%", explica.

¿En qué fase está la red ferroviaria española?

"Según el ministro, en una fase de falta de puntualidad y mantenimiento que es evidente, y en otros casos, de un deterioro claro que derivará en tener que mantener la vía", finaliza Ricardo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Pedro J

Pedro J. Ramírez, sobre la gente que rodea a Pedro Sánchez: "Le persigue su pasado, compartía vínculos con esta gentuza"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Blanca Ibarra (PSOE)

La defensa de Blanca Ibarra al ministerio de Transportes: "La degradación de las vías es constante, no empezó en 2018"

La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición

La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición

Esperanza Aguirre sobre Milei

Esperanza Aguirre defiende la relación entre Ayuso y Milei: "¿Por qué no vamos a poder tener cordialidad?"

Susana Díaz alerta del impacto económico de los accidentes ferroviarios en Andalucía
Análisis

Susana Díaz alerta del impacto económico de los accidentes ferroviarios en Andalucía

Explicación
EXPLICACIÓN DE LA RED FERROVIARIA

Ricardo Díaz explica visual y gráficamente lo que supone tener un buen mantenimiento de la vía ferroviaria

El prónostico de Elisa Beni
29N

El pronóstico de Elisa Beni para las elecciones generales: ¿a quién da la mayoría absoluta?

La periodista y colaboradora de 'Espejo Público', Elisa Beni, utiliza la herramienta desarrollada por 'Demócrata' para mostrar sus previsiones de cara a las próximas elecciones generales.

Pertenencias
TRAGEDIA FERROVIARIA

Las familias de los fallecidos en el accidente de Urda reclaman sus pertenencias: "Esperamos recuperar todo lo posible"

Continúa la investigación alrededor de la tragedia ferroviaria de Urda. Un accidente de trenes marcado por la indignación de las familias y la falta de información. Muchas de ellas no saben nada de los objetos personales de los fallecidos.

Melendi, coach de La Voz

“Esta noche va a ser mucho más complicada”: así arrancan las segundas batallas de La Voz

Iñaki Pulpillo

Un superviviente del accidente de Urda estalla por los presuntos amaños en Adif: "Me produce asco, son psicópatas"

Pedro J

Pedro J. Ramírez, sobre la gente que rodea a Pedro Sánchez: "Le persigue su pasado, compartía vínculos con esta gentuza"

Publicidad