"Me quedo hasta tres de la mañana con el móvil": Pantallas que roban sueño y adolescentes agotados, la nueva epidemia del siglo XXI

Seis horas diarias frente al móvil. Es el tiempo que pasan jóvenes como Sofía navegando entre redes sociales y vídeos cortos. Una rutina cada vez más habitual que ha disparado los problemas de sueño entre los adolescentes. Según los últimos datos, el 63% de ellos reconoce tener dificultades para dormir.

“Sí que tengo problemas para dormir. Por el móvil, que me da insomnio. Siento los ojos muy pesados y dolor de cabeza”, admite una adolescente. Su caso no es aislado. En 2010, tres de cada cuatro adolescentes dormían lo recomendado. Hoy, apenas uno de cada cuatro lo hace. La caída es de más del 66% en apenas una década.

La falta de descanso continuado está generando consecuencias físicas y cognitivas. Cefaleas, tensión mandibular, bruxismo y rigidez cervical son síntomas cada vez más frecuentes en las consultas. “Me vienen adolescentes con dolor de cabeza, rigidez de cuello, falta de concentración. Y cuando tiras del hilo, casi siempre es por un problema de sueño”, alerta Sofía Rodríguez, doctora experta en medicina del sueño.

La adicción, en cifras

“Lo uso como ocho o nueve horasal día. En clase, en el metro, en la cama”, confiesa un joven al preguntarle cuántas horas usa el teléfono al día. "Yo lo uso poco, unas cuatro o cinco horas", dice otra joven, casi con orgullo. Si el día tiene 24 horas, y pasamos despiertos unas 12 o 14, dedicar entre 5 y 7 horas al móvil supone que casi la mitad del tiempo activo está frente a una pantalla. El margen para estudiar, descansar o simplemente desconectar se reduce drásticamente. A esto se suma la alteración total de los horarios: solo el 10% se acuesta antes de las 22:30 y uno de cada cinco lo hace pasada la medianoche. Mientras, la hora de levantarse sigue siendo la misma: entre las 6:30 y las 7:30.

El impacto no se queda solo en el cuerpo. La salud mental también se resiente. Se detecta un aumento del riesgo de ansiedad, bajada en la autoestima y pérdida de motivación. “Normalmente estoy agotada y no rindo igual que otras veces”, reconoce otra joven que ha intentado dejar el móvil antes de dormir.

"No se deben poner límites"

Desde el entorno familiar, la percepción nos ha dejado sorprendidos. “Que hagan lo que quieran. Ya son mayores”, dice resignada una madre. Otros reconocen estar igual de enganchados que sus hijos: "Estoy muy enganchada al móvil y también me acuesto con el. Luego me levanto hecha polvo, porque a veces me han dado hasta las tres de la mañana viendo tonterías. Sé que son malísimas pero es muy adictivo".

“Dormir más me ayudaría a sacar mejores notas”, admite un adolescente. Y en esa frase se resume el reto: el sueño ha dejado de ser un derecho básico para convertirse en un lujo. Y recuperar ese hábito no depende solo de ellos.

