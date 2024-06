La advertencia de una pediatra: "A los niños les hemos dado algo peligrosamente mortal como son los móviles"

La nueva ley de Protección a menores quiere blindar a niños y adolescentes de los peligros de los móviles y las redes sociales. El Gobierno ha establecido una serie de medidas en distintos frentes ¿En qué consisten? Básicamente regular los móviles, tabletas, ordenadores y hasta las Smart tv.

Todos estos dispositivos deberán llevar obligatoriamente de fábrica una función con control parental que sea, además, gratuita. Otra de las medidas es que se establecerán sistemas de verificación de edad efectivos y obligatorios en internet para que menores de edad no accedan a contenidos que no son para ellos y se amplía de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales. Recordemos que en España la edad media para tener un móvil son los 11 años.

Hablan los pediatras

Esta ley pretende poner coto a los riesgos que conlleva internet: contenidos inapropiados, pornografía, ciberacoso, adicción a las pantallas. Por ello prevé que los pediatras puedan hacer test a los niños para ver el nivel de adicción que tienen a los móviles.

Se formará a docentes y sanitarios para hacer frente a las adicciones. Y atención porque también se modificará el Código Penal para establecer órdenes de alejamiento virtual y nuevos delitos: el grooming, es decir, cuando un adulto se hace pasar por un menor y la generación de noticias falsas. "Estamos contentos de que salga el anteproyecto de ley pero necesitamos refuerzos.

En la Comunidad Valenciana, en donde yo trabajo, estamos desbordados. A veces los padres se tienen que ir a la sanidad privada". Lo cuenta al programa Espejo Público, Úrsula Maraguat, pediatra, madre de dos niñas de menos de 10 años y miembro del movimiento 'Adolescentes Libres de Móviles'. "Unidades de psiquiatría infantil y adolescentes están desbordadas. Son difíciles los sistemas de verificación pero tiene que haberlos.

A veces nos encontramos una consulta cogida por los padres de un niño de 12 años que ya tiene una adicción porque le incapacita su vida, asegura Maraguat. ¿Qué les diría un pediatra a los padres que regalan un teléfono móvil a su hijo de 11 años para tenerles localizados? "Les diría que les entiendo porque hay una alta presión social pero para localizarles no necesitan un móvil. Desde luego no puede tener internet. No están maduros para utilizarlos".

Úrsula Maraguat lo tiene muy claro: "Los adictos somos nosotros. Nos hemos vuelto locos". "Les diría a sus padres que es altamente peligroso. Es algo peligrosamente mortal, como los grupos pro suicidas que están en Instagram, y es tan fácil como cambiar la fecha de nacimiento para poder acceder".