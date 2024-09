¿Qué me pasa, doctor Google?: Cada vez hay más cibercondríacos

Hace días que siento un dolor recurrente en el pecho. Mi cabeza va de un extremo al otro barajando posibilidades. Desde los gases hasta el infarto súbito pasando por una angina de pecho. Ni se me ocurre pedir consulta. Trasteo en el móvil entre páginas médicas, redes sociales y foros de personas que pueden tener los mismos síntomas. Rastreo bajando el cursor y me paro en algo que puede encajar en mi dolencia: una disección aórtica. Sí, pienso. Sin duda tengo una disección aórtica, esa grave afección que consiste en la ruptura de la pared de una arteria principal…

Quizá ese sea un caso extremo. O tal vez no tanto. Es lo que se conoce como “cibercondría”, es decir, la “hipercondría” de siempre pero facilitada y potenciada por Internet y las redes sociales. El 52% de los españoles buscamos un diagnóstico por Internet que dé respuesta a nuestros síntomas. Lo desvela el estudio sobre salud realizado por una aseguradora. Y lo constatan Rocío, Alberto o Libertad, tres ciudadanos elegidos al azar que nos confirman que el móvil es su primera fuente de información sobre su salud.

“Busco en Google para ver qué me pasa y todo es un tumor. Algo fatal, un drama”. Rocío reconoce que rara vez se lo cree, pero que aún así, sigue mirando. Más llamativo es el caso de Alberto: “Al médico voy lo menos que puedo. Miro en Internet a ver qué tengo. Es que si voy al médico seguro que me encuentra algo”. Libertad concluye que siempre que mira en la red (es decir, siempre) acaba con la conclusión de que tiene “algo malo”. Reconoce que “me provoca mucha ansiedad. Y la doctora me lo dice, que no mire en internet”, pero no puede evitarlo. Ya sea por una mancha, un dolor o un bulto.

Rafael Romero, psicólogo, advierte que esta práctica es una fuente de ansiedad y estrés: “Buscamos el control, la certeza. Jamás se alcanza, pero mientras la buscas, te calma: yo estoy intranquilo porque tengo una manchita, voy a internet, me informo pero a los pocos días vuelve la intranquilidad”, todo un bucle. El Dr. Alvar Ocano asegura que estas visitas compulsivas a la red son peligrosas porque “o bien omitimos la consulta al especialista, o bien nos automedicamos”. Seguro que usted se ha reconocido en este reportaje. Pero no deje de acudir a los que realmente saben.