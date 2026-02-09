Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Caso Pegasus

Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por el 'caso Pegasus'

Una jueza de Barcelona apunta a la cúpula de la Guardia Civil en la presunta infiltración a móviles del entorno independentista. También imputa a la exdirectora del CNI, Paz Esteban.

Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI por el 'caso Pegasus'

Una jueza de Barcelona apunta a la cúpula de la Guardia Civil | EUROPAPRESS

Publicidad

Raúl Marqueta
Publicado:

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha decidido investigar a los dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, y también a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por el presunto espionaje a personas del entorno independentista catalán.

La novedad recae especialmente ante las sospechas de la jueza sobre la implicación de la cúpula de la Guardia Civil en el caso. La jueza ve indicios de que el cuerpo policial habría utilizado los programas Candiru o Pegasus, un sofisticado software de espionaje y vigilancia creado por una compañía privada israelí, NSO Group, "ilegalmente".

Paz Esteban, imputada por quinta vez

Hasta ahora las causas por Pegasus se centraban sobre todo en el CNI, que ya ha sido señalado en otros casos investigados por la justicia. Su exdirectora, Paz Esteban, confirmó hace años el espionaje a 18 independentistas, incluido el expresidente catalán Pere Aragonès. Pero siempre, dijo, con legalmente y con autorización del Tribunal Supremo.

Moncloa se desvinculó entonces de ese espionaje a Aragonés. "Ni hemos dado la orden ni sabemos nada de lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia", afirmaron en 2022 fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Propietarios de los software espía

En el escrito avanzado por el diario El País, la jueza también imputa a los fundadores y directivos de las empresas NSO Group, comercializadora del sistema Pegasus, y Saito Tech, responsable de otro programa similar llamado Candiru, sospechosas de haber facilitado los software utilizados en estos espionajes.

El juzgado investiga si pudieron cometer unos presuntos delitos de espionaje informático y acceso ilegal a ordenadores o teléfonos móviles, a raíz de una denuncia de la asociación Sentinel Alliance por el supuesto espionaje a varios empresarios catalanes.

Denuncia del entorno independentista

Se trata de los empresarios Joan Matamala, Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives, vinculados al entorno independentista y a proyectos tecnológicos.

Los cinco denunciantes aseguran que entre 2019 y 2021 sufrieron decenas de ataques a sus móviles con Pegasus y Candiru, capaces de "leer chats, correos, ficheros y activar cámara y micrófono" sin que el usuario lo aprecie. En su querella hablan de uso de "software espía de grado militar" contra civiles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Análisis de la resaca electoral tras el 8-F en Aragón con politólogos: "Si no querías VOX toma dos tazas"

Javier Sánchez

Publicidad

España

Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI por el 'caso Pegasus'

Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por el 'caso Pegasus'

Feijóo en la Junta Directiva Nacional del PP

Feijóo celebra la victoria del PP en Aragón: "La gente le ha dicho a Sánchez que ya basta"

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla

La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliáa

Mapa por municipios elecciones Aragón 2026
ELECCIONES ARAGÓN

Consulta el mapa de los resultados por municipios de las elecciones de Aragón

Alejandro Nolasco en Espejo Público
Elecciones Aragón

Alejandro Nolasco (Vox) analiza los resultados electorales de Aragón: "Al PP le ha salido el tiro por la culata"

Javier Sánchez
Elecciones Aragón

Análisis de la resaca electoral tras el 8-F en Aragón con politólogos: "Si no querías VOX toma dos tazas"

Analizamos con los politólogos Javier Sánchez y Tarek Jaziri-Arcona los resultados de las elecciones en Aragón.

Urna electoral
Elecciones 2026

Cuándo son las próximas elecciones en España: guía de todas las convocatorias en 2026

Las elecciones de este domingo en Aragón dieron la victoria al PP, quien tendrá que pactar con Vox si quiere seguir gobernando la Comunidad Autónoma.

Txeroki sale de la cárcel

Así ha sido la salida de la cárcel de Txeroki, el exjefe de ETA

Jorge Azcón vota en las elecciones de Aragón

Elecciones Aragón 2026 en directo: Los ocho candidatos ya han votado y la participación es del 40,93%

Azcón votando en Zaragoza

Elecciones Aragón 2026 en directo: Los ocho candidatos ya han votado y la participación es del 40,93%

Publicidad