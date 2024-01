"No sé lo que dan, pero es gratis"

Es viernes por la tarde. Pasea por una concurrida calle y observa una larga cola que desemboca en algún local, una manzana más allá. Pregunta al último y le contesta que “dan algo gratis”. No le dice de qué se trata, porque no lo sabe. ¿Se colocaría en la fila? Hemos comprobado que el planteamiento no es extraño. Es viernes por la tarde, un local de la madrileña Plaza del Callao presenta un trasiego incesante de personas. Preguntamos a una mujer qué es lo que regalan: “No lo sé. He entrado porque me lo ha dicho mi hija: vamos que dan algo gratis”. Por si tenía curiosidad, lo que regalaban era una piruleta.

“Da igual lo que sea. Lo gratis siempre gusta”

Rober ha creado "Samplia", una aplicación que presenta campañas en las que se regalan productos. Tiene más de dos millones de personas suscritas. El fin es que el anunciante obtenga una respuesta sobre su producto, un estudio de mercado: “la gente está loca por lo gratis. Cuando das algo gratis todo son estímulos. Las pupilas se dilatan. Yo he visto regalar un chocolate por la app y la gente grita”. Uno de sus empleados nos cuenta lo más descabellado que han entregado gratis: “proteína deportiva a gente muy mayor. Proteína de gimnasio. Lo gratis siempre sabe mejor. Da igual lo que sea. Lo gratis siempre gusta”.

Edgar trabaja en una cadena de colchones. Nos muestra un vídeo con una larga fila de personas a la puerta de su tienda. “Había más de 400 personas. Regalamos cien colchones sólo por venir a nuestra inauguración”. Y les compensó. Ese día regalaron cien colchones de 170 euros cada uno, e hicieron una caja de más de 14.000. A nadie le importó esperar 3 horas detrás de otros 400 aspirantes a llevarse el lecho.

“Buscar lo gratis llega a enganchar”

Mapi tenía tal afición por el “caballo regalado” que creó "Ahorradoras", una página para mostrar todo lo que se puede conseguir muy barato o a cambio de nada. “Lo que sale en la página vuela. De verdad”. En su página aparecen promociones de distintas marcas regalando diez mil productos. Desde chorizo para picoteo hasta compresas, infusiones, cremas o comida para las mascotas. Mapi tiene casi un millón de seguidores en su página y vive de la publicidad que le genera: “buscar lo gratis es como un reto. Esto llega a enganchar”.