Las búsquedas sobre '¿cómo ahorrar?' se disparan ante la preocupación por la subida de los precios

El gas, la electricidad, la cesta de los alimentos, la calefacción durante el inverno, ahora el aire acondicionado para hacer frente al calor... Todos estos elementos tienen algo en común: su precio no ha dejado de crecer en los últimos meses -e incluso años-. Y es que, desde finales de 1992 -a las puertas de la gran crisis económica española de 1993- no se veía un crecimiento tan pronunciado del coste de vida. Crecimiento que supone el mayor incremento interanual en 29 años, según indica el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Nos encontramos ante realidades que afectan a los españoles y que inciden directamente en su bolsillo y en sus ahorros. Y un gran reflejo de las preocupaciones de la sociedad es Google. Todos en algún momento han acudido a este motor de búsqueda y lo han utilizado para obtener consejos, trucos, indicaciones e, incluso, tutoriales. Ahora bien, ¿puede Google darnos la respuesta a la gran pregunta que se hacen los españoles estos días? Una pregunta que no es otra que la siguiente: ¿Cómo ahorrar?

Quizás, a simple vista ahorrar pueda parecer una acción sencilla, pero a la hora de la verdad es una tarea casi imposible en gran parte de los hogares españoles. La inflación, la subida de tipos... Todo impedimentos para la economía del hogar. Y es ahí donde emerge la figura de Google no solo como espejo de las preocupaciones de los ciudadanos de a pie, sino como la 'enciclopedia' en la que encontrar la respuesta.

Lo que más se busca en España sobre ahorro

Preguntas que más han crecido en búsquedas sobre '¿cómo ahorrar?' en los últimos 12 meses | Google Trends

A lo largo de los últimos 12 meses, las búsquedas en Google relacionadas con el '¿cómo ahorrar?' se han disparado notablemente. Concretamente, las que más han subido son aquellas que tienen que ver con el uso de la energía en el hogar, es decir, la calefacción, el aire acondicionado, el gas o la luz. De hecho, las consultas sobre cómo ahorrar en estos asuntos se han incrementado un 220% de media, lo que refleja la preocupación que ha generado el encarecimiento de la electricidad y del gas.

También notable es el nivel de búsquedas sobre '¿cómo ahorrar dinero en casa?', poniendo de manifiesto que los gastos del hogar se llevan gran parte de los ingresos de los españoles.

La siguiente lista muestra por orden las consultas de búsqueda más populares (sobre '¿cómo ahorrar?'), acompañadas del porcentaje de aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo:

1. ¿Cómo ahorrar en calefacción? (+310%)

2. ¿Cómo ahorrar con el aire acondicionado? (+270%)

3. ¿Cómo ahorrar dinero en casa? (+210%)

4. ¿Cómo ahorrar en gas? (+150%)

5. ¿Cómo ahorrar factura luz? (+150%)

Sube el interés por la economía

El encarecimiento del coste de la vida ha traído parejo un fenómeno social: el interés de los ciudadanos por la economía. De esta manera, los españoles cada vez quieren estar más informados sobre la realidad económica, para lo que es necesario conocer los términos de este campo. Conceptos que cada vez están más presentes en el vocabulario colectivo, como inflación o euríbor.

'¿Qué es la inflación subyacente?' o '¿qué es el euríbor?' son búsquedas que se han disparado en el último año, creciendo un 500% y un 400%, respectivamente. Y no solo qué significa el término en sí, sino que también han aumentado las consultas 'prácticas', tales como '¿cómo funciona la inflación?' o '¿cómo se calcula el IPC?'.

Preguntas más buscadas en Google sobre 'inflación' en los últimos 12 meses | Google Trends

La siguiente lista muestra por orden las consultas de búsqueda más populares (sobre 'inflación'), acompañadas del porcentaje de aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo:

1. ¿Qué es la inflación subyacente? (+530%)

2. ¿Cuándo baja la inflación? (+430%)

3. ¿Euribor qué es? (+430%)

4. ¿Cómo se calcula el IPC? (+320%)

5. ¿Cómo funciona la inflación? (+310%)

Trucos para ahorrar en casa

Los hogares son los espacios en los que más se está notando la subida generalizada de los precios. O, por lo menos, eso parecen indicar las búsquedas de Google: entre las consultas más repetidas en los últimos 12 meses con el tema '¿cómo ahorrar?', '¿cómo ahorrar dinero en casa?' era una de las más frecuentes.

Para tratar de ahorrar en estos tiempos de inflación desbocada, la economista y experta en economía doméstica Amalia Guerrero, propone una serie de trucos y claves con lo que evitar los conocidos como gastos hormiga.

Lo primero que aconseja esta experta en economía doméstica es optar por el preahorro. Pero ¿qué es el preahorro? Esta práctica consiste en que, nada más recibir los ingresos, destinar un porcentaje determinado a una cuenta diferente. Lo ideal es ahorrar el 10%, aunque también se puede ingresar una cantidad menor en esta cuenta de preahorro, como simplemente 20 euros. "Lo importante es el hábito, ya podremos ahorrar más más adelante".

Otro de los trucos para ahorrar es el llamado reto de las 52 semanas. Puedes ver el vídeo completo de la economista Amalia Guerrero contando este y otros trucos de ahorro aquí.

Las claves para ahorrar en aire acondicionado

El calor de estos días -y que el todavía está por venir- convierte al aire acondicionado en el gran aliado para hacer frente a estas altas temperaturas. Sin embargo, cada grado que se baja el termostato cuenta a la hora de calcular el gasto de luz.

Saber usar el aire acondicionado de manera eficiente puede suponer una gran diferencia en la factura y, por consiguiente, en el bolsillo de muchos hogares. Estos son algunos consejos para aclimatar el hogar de la forma más óptima posible:

Temperatura adecuada . La temperatura ideal tanto para el hogar como para el trabajo es de unos 24 y 26 grados en verano. Por debajo de esos niveles se notará frío y por encima, calor, sensaciones que no serán favorables ni para el descanso ni para la productividad.

. La temperatura ideal tanto para el hogar como para el trabajo es de unos 24 y 26 grados en verano. Por debajo de esos niveles se notará frío y por encima, calor, sensaciones que no serán favorables ni para el descanso ni para la productividad. Mantenerlo constante . Encender y apagar el aparato de aire acondicionado constantemente genera picos de consumo, de ahí que lo ideal sea mantenerlo constante.

. Encender y apagar el aparato de aire acondicionado constantemente genera picos de consumo, de ahí que lo ideal sea mantenerlo constante. Aislamiento . Un buen aislamiento del espacio que se quiere aclimatar es lo que más va a determinar la eficiencia del uso de aparatos de aire acondicionado. Y es que, si se abren las ventanas mientras este electrodoméstico está funcionando, no se conseguirá el efecto deseado -además de que el gasto energético será notablemente mayor-.

. Un buen aislamiento del espacio que se quiere aclimatar es lo que más va a determinar la eficiencia del uso de aparatos de aire acondicionado. Y es que, si se abren las ventanas mientras este electrodoméstico está funcionando, no se conseguirá el efecto deseado -además de que el gasto energético será notablemente mayor-. Dirección del aire. Para asegurar que el confort sea el idóneo, el flujo de aire no debe dirigirse directamente hacia la persona, sino que la salida de aire debe llegar de manera indirecta desde la máquina.

Aunque no es tan efectivo como el aire acondicionado, el ventilador también puede ser una buena solución contra el calor, además de ser mucho más económica. Y es que el gasto de un solo aparato de aire acondicionado equivale al de 10 ventiladores. Esto no significa que haya que sustituir uno por otro, pero sí tratar de aguantar lo máximo posible con el ventilador.

Por otro lado, es recomendable ventilar la casa en las horas de menos calor, es decir, en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Así se evitará un calentamiento excesivo en las horas centrales del día, donde se registran las temperaturas más elevadas.

Cada grado que se disminuye la temperatura del aire acondicionado, aumenta considerablemente el gasto energético y la factura sube en torno a un 10%. Asimismo, dejar el aparato del aire acondicionado funcionando durante unas seis horas diarias puede duplicar el coste eléctrico.

Para hacer frente a este gasto -y reducirlo en lo posible sin necesidad de apagarlo- es conveniente utilizar el aparato de manera eficiente. Algo que se puede lograr, por ejemplo, con un buen aislamiento que evite pérdidas de energía o instalando toldos, lo que permite ahorrar hasta un 30% de energía eléctrica.

Así podemos ahorrar en calefacción

'¿Cómo ahorrar en calefacción?' o '¿cómo poner la calefacción para ahorrar?' fueron algunas de las cuestiones más buscadas en España, lo que deja entrever la gran incidencia que ha tenido la calefacción en el ahorro de los españoles. El propio Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico ofrece en su página web algunos trucos útiles para ahorrar en la que es la principal consumidora de energía en los hogares españoles.

1. Ajustar la temperatura en cada estancia

Es importante mantener una temperatura adecuada en el hogar para que ni el frío ni el calor pueda suponer un problema de salud. Sin embargo, el calor que se necesita para mantener una temperatura adecuada en una habitación no es el mismo que el que se puede necesitar para otra. Es por eso que lo ideal es aportar a cada estancia el calor adecuado, no mantener toda la vivienda a la misma temperatura. Por ejemplo, no es necesario calefactar zonas como el sótano o el trastero, pero sí otras como el salón, el comedor o el dormitorio.

Ajustando adecuadamente la temperatura de cada estancia es posible aumentar la temperatura media de la vivienda algún grado sin pasar frío y sin que se note de manera considerable en la factura eléctrica. Y cada grado menos de temperatura en una vivienda supone reducir en torno al 10% el consumo de energía de la calefacción. De hecho, esta medida puede suponer un ahorro potencial de hasta el 20%.

2. Apagar la calefacción al salir de casa

¿Es verdad que se gasta menos energía manteniendo la temperatura constante en la vivienda las 24 horas? No, según los expertos, que defienden que se gasta menos energía apagando la calefacción -en momentos como en la noche o al ausentamos de casa- y recuperando luego la temperatura de confort que manteniéndola todo el rato encendida.

La respuesta es la siguiente: la vivienda sufre pérdidas de calor, por lo que se necesita un aporte continuo de energía para compensarla. Sin embargo, a medida que la casa se enfría, estas pérdidas de calor se reducen, pues la diferencia de temperatura entre interior y exterior es menor. Así, cuando se apaga la calefacción, el sistema deja de gastar energía para tratar de compensar dichas pérdidas de calor. Conclusión: la energía que se deja de gastar es mayor que la que se necesita para recuperar la temperatura.

3. Evitar pérdidas de calor al ventilar

Ventilar el domicilio es fundamental, pues permite renovar el aire del interior y, con ello, eliminar olores y conseguir que la humedad sea la adecuada. No obstante, esta acción implica cierta pérdida de calor. Ahora bien, existen ciertas 'técnicas de ventilación' que se pueden aplicar:

Ventilación 'por etapas'. Abrir las ventanas de cada habitación al tiempo que se cierra puerta, con lo que se evita que se enfríe el resto de la casa.

Y la técnica que recomiendan los expertos en ahorro energético: abrir a la vez todas las ventanas de casa, así como las puertas que comunican las habitaciones. La corriente que se generará permitirá que el aire se renueve en apenas unos minutos, con lo que se reduce el tiempo de ventilación y se evita en gran medida que se enfríen las paredes del inmueble.

4. Purgar los radiadores

Los radiadores de agua caliente siguen siendo muy comunes en muchos hogares españoles. Sin embargo, estos requieren purgarlos para sacar el aire que se acumula en ellos y que impide que se calienten de manera adecuada. Algo muy sencillo y rápido, pero que, de no hacerlo, se impide que la energía consumida se traduzca en calor.

5. Instalar un (buen) termostato

Una opción ideal para mantener la vivienda a la temperatura deseada son los termostatos, unos aparatos que, cuando alcanzan los grados fijados previamente, apagan la calefacción automáticamente y la encienden de nueva una vez vuelva a caer. Existen varios tipos: