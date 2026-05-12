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Elecciones Andalucía 2026: ¿Qué diferencia hay entre elecciones autonómicas y generales?

El próximo 17 de mayo, Andalucía celebra elecciones autonómicas, una cita clave para decidir la composición del Parlamento andaluz. Estas son las diferencias con las elecciones generales.

Imagen de archivo de voto al Parlamento de Andaluc&iacute;a

Imagen de archivo de voto al Parlamento de AndalucíaEFE

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Belén Montero
Publicado:

Más de seis millones de andaluces acuden a las urnas este domingo 17 de mayo para votar en las elecciones de Andalucía. En este cita se decidirá si Juanma Moreno, actual presidente de la Junta de Andalucía, revalida su cargo o se pierde su actual mayoría absoluta.

Las elecciones autonómicas se convocan para elegir a los representantes de cada comunidad autónoma. En el caso andaluz, los ciudadanos votan a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, quienes posteriormente eligen al presidente de la Junta. Este gobierno tiene competencias propias, como sanidad, educación, servicios sociales o gestión del territorio. El reparto de escaños por provincias en Andalucía es el siguiente:

  • Sevilla: 18
  • Málaga: 17
  • Cádiz: 15
  • Granada: 13
  • Almería: 12
  • Córdoba: 12
  • Huelva: 11
  • Jaén: 11

En cambio, las elecciones generales se celebran para renovar las Cortes Generales, es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado. De estos resultados depende la formación del Gobierno de España. Las competencias del Ejecutivo central son de mayor alcance e incluyen áreas como defensa, política exterior, justicia o infraestructuras estatales.

Además, el sistema de circunscripción también varía en las elecciones autonómicas y en las generales: en las autonómicas andaluzas, cada provincia actúa como circunscripción electoral para el Parlamento regional, mientras que en las generales se utiliza un sistema similar pero orientado a la representación nacional.

Otra diferencia relevante es la participación de partidos políticos. Aunque muchas formaciones concurren en ambos tipos de elecciones, también existen partidos de ámbito exclusivamente autonómico que solo se presentan a elecciones regionales, centrando su programa en los intereses específicos de la comunidad.

Aunque ambos procesos comparten mecanismos como el sufragio universal y el sistema proporcional, su finalidad y alcance son distintos.

Las últimas elecciones generales se celebraron en julio de 2023, por lo que se espera que las próximas se convoquen para 2027, cuatro años después.

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