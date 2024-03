Una profesora de matemáticas cuenta lo que ha llegado a ganar en un mes en OnlyFans

Cecilia es influencer pero ante todo una deportista que tiene mucho éxito en diversas plataformas online, entre ellas OnlyFans. Cuenta que el mes que más dinero ha ganado fue cuando varios diarios digitales publicitaron su participación en una importante competición deportiva. Ese mes llegó a ganar 92.000 euros.

Pronto esta exprofesora de matemáticas y madre se dio cuenta de que con sus vídeos podía ganarse la vida y decidió apostar por crear este tipo de contenido. Vñideos en los que se la ve haciendo deporte con más o menos ropa. Cuenta Cecilia que en OnlyFans tiene seguidores "que buscan una conexión más cercana y más íntima y ven a Cecilia tal cuál es".

Este nuevo modo de vida nace de una transformación que parte en su interior. Cuenta que siempre sintió una parte sensual dentro de ella, una parte a la que no dejaba salir. Ahora ha entendido que puede disfrutar de esa parte compartiéndolo: "Me gusta grabarme bonito y precioso y compartirlo". "Una cosa es que yo sea así y otra muy distinta que los demás pidan cosas que yo no quiera hacer", señala.

"Yo era una chica muy inocente y los demás veían una parte sensual en mí que yo no veía"

Cuando empezó a compartir vídeos en Youtube comenzó a hacerlo para compartir material de deportista. Ella era "profesora de matemáticas madre e inocente" pero sus suscriptores veían en ella una parte sensual que ella no quería mostrar y eso le molestaba "muchísimo". Comenzó a preguntarse por qué estaba sufriendo y fue a partir de entonces cuando consiguió su transformación. "Me dejé llevar y comencé a desatarme y a disfrutarme".

Asegura que en su cuenta de OnlyFans no enseña nada que no quiera y que los vídeos que comparte en esta plataforma están pensados para que sobre todo le gusten a ella misma. "No es que yo quiera complacer a nadie. El mensaje de bienvenida de mi red social es recordar que estoy aquí para complacerme a mí misma. Lo comparto con gente afín a mí que no quiera sufrir", relata.

Cree que en España existe una cultura de la represión y del sufrimiento respecto a la atracción y en otras culturas la gente disfruta de su sensualidad de un modo mucho más natural.