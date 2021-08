Prisión provisional para el anciano de 78 años que mató a tiros a un presunto ladrón: "No ha mostrado ningún signo de arrepentimiento"

Este jueves se realizó una vista para decidir la puesta en libertad del anciano de 78 años que mató a tiros a un presunto ladrón que entró en su finca en Ciudad Real. Hemos podido hablar con el abogado de la acusación, Alfredo Arrien, el cual manifiesta que les "han dado la razón y el anciano debe seguir en prisión provisional". Además, asegura que en sus declaraciones "no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento".

Manifiesta que el fallecido tenía antecedentes policiales, aun así, el abogado señala que "se juzga a otra persona" no a su cliente. "Los antecedentes no desvirtúan la presunción de inocencia y por consiguiente estamos intentando desvirtuar lo que se está juzgando y además perjudicar la imagen del fallecido".

Comenta que la audiencia provincial ha desestimado el recurso de apelación de la defensa y "ha esgrimido y hecho suyos las alegaciones por parte del ministerio fiscal de esta acusación". "Este tipo de delitos por lo general conllevan una prisión provisional en la mayoría de los casos. Aunque en este caso hay ciertas particularidades que pueden hacer dudar que se pueda acordar la libertad", explica.

Señala que aún hay que terminar las investigaciones, que, recientemente, han recibido informes de las pisadas de las chanclas que llevaba el fallecido y que también han recibido informes criminológicos.

Aún no se sabe cómo entró el fallecido, por ello tienen que hacer la reconstrucción de los hechos de la finca. Pero asegura que "no hubo riesgo de vida en ningún momento". "Entendemos que el fallecido estaba deambulando en la propiedad privada del anciano en la zona no habitada por los informes que tenemos de las pisadas y también podemos determinar por las salpicaduras de sangre que estaba en posición de rodillas o de cuclillas en el momento de recibir los tiros", afirma.

Estiman que el juicio se celebrará en unos seis meses y hasta el momento manifiesta que "seguramente el anciano seguirá en prisión".

"Yo en la cárcel estoy estupendamente"

Sobre las declaraciones del anciano, en las que aseguraba estar "estupendamente en la cárcel", Arrien señala que "son sorprendentes". "No es normal que diga lo que dijo, aunque con el contexto con sus llamadas a la Policía era previsible".

"Si hubiera sido mi defendido evidentemente le hubiera aconsejado que pidiera perdón a los familiares de la víctima y que mostrara algún tipo de signo de arrepentimiento, eso le hubiera ayudado bastante", finaliza.