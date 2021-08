El abogado del presunto ladrón muerto a manos de un anciano asegura que el detenido "está encantado de estar en la cárcel"

En la mañana de este jueves se ha realizado una vista para decidir la puesta en libertad del anciano de 78 años que mató a tiros a un presunto ladrón que habría entrado a su casa en Ciudad Real. A la salida del juzgado Espejo Público ha podido hablar con el abogado del fallecido, el cual manifiesta: "Básicamente hemos dicho que las finalidades del artículo 503, que son las finalidades que persigue para la prisión provisional, se cumplen todas".

Señala que hay riesgo de destrucción de pruebas, "de hecho ya contaminó la escena del crimen antes de que llegaran los agentes y hay posibilidades de riesgo de fuga". Explica que "modificó la escena del crimen recogiendo los cartuchos", por lo que "no se sabe exactamente donde ocurrieron los disparos". Además, comenta que tras esto "se tienen que fiar de la trazabilidad para poder determinar a qué distancia disparó".

También, comenta que le ha sorprendido mucho las declaraciones del anciano, el cual dice que "está estupendamente en la cárcel y que si fuera por él se quedaba 3 meses más allí, que no tiene ningún problema". Por su parte, la defensa alega todo lo contrario, que no hay riesgo de fuga, que el anciano ha colaborado en todo momento con la Policía y que no va a intervenir en ninguna ocultación de pruebas.

Respecto a ello, el abogado comenta que la defensa "tiene su derecho a mentir y no tiene por qué confesarse culpable, y eso es lo que están haciendo". Por último, señala que la "están diciendo lo que ellos creen que es lo mejor para la defensa y están desmintiendo todo lo que pueden".

La familia del fallecido defiende que "buscaba un refugio, algo para comer"

Espejo Público pudo hablar con la madre y el hermano del fallecido y estos explicaban que si entró en la vivienda "no era para robar sino para buscar un refugio, para dormir". "Somos personas humildes, pero con principios", afirmaba la madre. "Buscaba un refugio, algo para comer. Siempre estaba pidiendo en muchos sitios, no tenía un lugar estable donde quedarse, vivía en la calle", señalaba la mujer.

Además, la madre manifestó que vino a España a trabajar y entró al ejército del aire de Zaragoza, pero más tarde le dieron una baja psicológica. "No sabía conducir su vida", aseguraba. Por otro lado, pudimos escuchar los audios en los que el anciano llamaba a la Policía y le decía que había tenido que disparar al presunto ladrón para defenderse. "Era un varón, pero no sé si había alguien más", manifestaba el anciano.