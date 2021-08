La familia del presunto ladrón muerto a manos de un anciano defiende que "buscaba un refugio, algo para comer"

Espejo Público ha publicado los audios del anciano de 78 años que mató con una escopeta a un presunto ladrón que habrían entrado en su casa. En los audios, se escucha como el hombre le dice a la Policía que ha tenido que disparar al presunto ladrón para defenderse. "Era un varón, pero no sé si había alguien más". Explica que tiene licencia de armas de cazador y que el fallecido "tenía una motosierra en la mano". Espejo Público ha podido hablar con la madre y el hermano del fallecido.

Estos explican que su hijo buscaba trabajo y si entró en la vivienda no era para robar sino para buscar un refugio "para dormir". "Somos personas humildes, pero con principios", afirma la madre. "Buscaba un refugio, algo para comer. Siempre estaba pidiendo en muchos sitios, no tenía un lugar estable donde quedarse, vivía en la calle", señala.

Asimismo, comenta que su hijo "no quería estar en casa" y aceptar su "ayuda económica". "Necesitaba ayuda profesional, hacía dos meses que no sabíamos nada de él", asegura. Comenta que ha oído los audios del detenido y señala: "No debió haberle disparado así, si no tenía intención de matarlo que hubiera disparado un tiro al aire, así le hubiera asustado".

Asegura que su hijo no tenía indecentes penales ni en España ni en Honduras. "Vino a España a trabajar, entró al ejército del aire de Zaragoza, más tarde le dieron una baja psicológica y salió con problemas. No sabía conducir su vida", manifiesta.

Sobre la posibilidad de que tuviera una motosierra, apunta que seguramente la encontrara en la vivienda. Según cuenta el detenido, habría disparado dos o tres tiros al aire y tras ello el fallecido no se habría ido, por lo que volvió a disparar. Además, el detenido manifiesta que habría más personas con él. Según la madre, su hijo siempre iba solo y recibió "4 impactos en el cuerpo".

Por su parte, el hermano del fallecido, comenta que "el ejército marcó un antes y un después" en la vida de su hermano. Por otro lado, el abogado del fallecido explica que este recibió 3 disparos en el pecho y que todo apunta que iba "vagabundeando" y que estaría buscando comida o un lugar para dormir.