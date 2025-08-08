¿Quién se quedará con todo? Don Pedro modifica su testamento en secreto

Don Pedro ha recibido la peor noticia: su enfermedad ha hecho metástasis y ya no se puede operar. Aunque la doctora Luz le ha aconsejado hablar con su familia, él ha decidido callar. “Se trata de mi vida y soy yo quien va a decidir cómo y cuándo contarlo”, ha dicho, cerrándose en banda incluso con las personas que más lo quieren.

Luz ha intentado convencerlo. “No las está protegiendo. Las está dejando fuera de algo que también les pertenece”, le ha dicho, preocupada. Pero Don Pedro no ha dado su brazo a torcer. Orgulloso y temeroso, ha preferido enfrentarse solo a lo que viene.

Minutos después, ya solo en su despacho y con el informe médico sobre la mesa, ha hecho una llamada. Ha pedido cita con su notario para modificar su testamento. Pero ¿qué cambios piensa hacer? ¿A quién beneficiarán o a quién dejará fuera?