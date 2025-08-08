Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXCLUSIVA

Glenn Murray subasta una piedra del acueducto de Segovia: "Siempre quise montar un escándalo sabiendo que con esto iban a saltar los medios locales"

La Guardia Civil ha recuperado una piedra que fue presuntamente robada del Acueducto de Segovia y puesta a subasta en redes sociales. Hablamos con Glenn Murray, supuesto culpable de este 'robo'.

glenn

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Parece una historia de película pero no. El historiador Glenn Murray se ha llevado una de las piedras más famosa de España, la que ha desaparecido del Acueducto de Segovia.

Glenn fue descubierto después de que los agentes de policía viese un anuncio en redes sociales con una subasta donde un usuario ofrecía un sillar que aseguraba pertenecer al monumento romano.

Pero este robo no es un acto vandálico sino un escarmiento para el Ayuntamiento por parte del historiador: "En primer lugar subí el cartel de la subasta el domingo y el martes por la mañana vino a mi casa la policía local".

"Mi intención siempre fue entregar la piedra y no venderla", asegura, "y me ha salido redondo". "Estaré encantado de que me denuncien y que me lleven a la cárcel", termina diciendo Glenn.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

glenn

Glenn Murray subasta una piedra del acueducto de Segovia: "Siempre quise montar un escándalo sabiendo que con esto iban a saltar los medios locales"

jaime

Nuevos datos sobre el atropello a Jaime Anglada en Mallorca: "Se encuentra estable dentro de la gravedad"

Pub Crawling

Barcelona prohíbe el 'pub crawling': el turismo de las borracheras y las quejas vecinales

Pablo Oliva
CORAZÓN

El peluquero de la Selección Española de Fútbol le pone nota al pelo de Shakira

Rubén consigue un ordenador gaming valorado en 1000 eurazos
MEJORES MOMENTOS | 8 DE AGOSTO

Rubén consigue un ordenador gaming valorado en 1000 eurazos

¡Qué rabia! Una concursante de La ruleta de La suerte resuelve un panel por 0 euros
MEJORES MOMENTOS | 8 DE AGOSTO

¡Qué rabia! Una concursante de La ruleta de La suerte resuelve un panel por 0 euros

Elisabet ha tenido que resolver por cero euros, cuando el resto de los concursantes tenían mucho dinero.

José Abellán sobre el aire acondicionado
CALOR

El cardiólogo José Abellán explica por qué no debemos dormir con aire acondicionado y comparte varios consejos

Más Espejo comentaba con los colaboradores qué medidas están tomando para poder conciliar el sueño en estas noches de calor, y consultaba al cardiólogo José Abellán qué es mejor.

Laura Moure se compincha con el equipo de La ruleta para dar una sorpresa a Jorge Fernández: “¡Un momentito, parad!”

Laura Moure se compincha con el equipo de La ruleta para dar una sorpresa a Jorge Fernández: “¡Un momentito, parad!”

Karlos Arguiñano: "Os voy a enseñar a hacer unos caracolillos de crema y pasas en un voleo"

¡Más fácil, imposible! Karlos Arguiñano elabora unos caracolillos de crema y pasas en un abrir y cerrar de ojos

Croquetas de rabo de ternera, de Karlos Arguiñano: "Animaros a hacer esta receta porque os va a entusiasmar"

Un bocado sabroso como entrante o aperitivo, de Karlos Arguiñano: croquetas de rabo de ternera

Publicidad