SU HISTORIA
Isabella, modelo y miss a los 58 años: "Pensé: 'Se me va a pasar el arroz ya, como no lo haga ahora iré con muleta'"
La mujer lleva toda la vida soñando con certámenes de belleza y ser modelo pero por circunstancias familiares tuvo que apartar esta idea. Ahora, a sus 58 años está orgullosa de haberlo conseguido.
Publicidad
Isabella tiene 58 años y es modelo. Un sueño en el que lleva enfocada desde que tiene 16 años pero que tuvo que abandonar por circunstancias familiares. "Tenía un padre muy estricto", empieza contando.
La mujer dejó todo para cuidar de sus hijos y su madre enferma. Tuvo que trabajar en tres empleos a la vez para sacar a su familia adelante tras un divorcio difícil. "A los 29 años me divorcié y tuve mi primera agencia de modelos"
"A los 48 pensé: 'Se me va a pasar el arroz ya, como no lo haga ahora iré con muleta'", cuenta, "Luego tuve un cáncer de colon que me cambió la vida. Me hicieron un tratamiento experimental y salió bien". Cuenta respecto a que no se quiso operar para no llevar bolsa para orina y heces. "Gané en concurso incluso con la medicación".
Más Noticias
- Nauzet, testigo del atasco de flotadores en Siam Park de Tenerife: "Hay gente orinando, gente en camisa, gente borracha y agua caliente"
- Glenn Murray subasta una piedra del acueducto de Segovia: "Siempre quise montar un escándalo sabiendo que con esto iban a saltar los medios locales"
- Nuevos datos sobre el atropello a Jaime Anglada en Mallorca: "Se encuentra estable dentro de la gravedad"
Finalmente y después de pasar por varios baches cumplió su sueño ganando varios premios de belleza: Grandma World en Sudáfrica y también el concurso Top Europe. ¡Dale al play!
Publicidad