Alejandro se sumergió en el agua y terminó parapléjico: "No podía moverme y estaba tragando agua"
Alejandro no estaba haciendo nada peligroso simplemente dándose un baño en la playa con sus amigos cuando al sumergirse se topó con un banco de arena que le dejó inmóvil.
Era el verano de 2022 y Alejandro se encontraba en la playa de El Puntal en Santander con unos amigos cuando decidieron darse el último baño.
El chico se metió al agua de forma normal y cuando pensó que le cubría suficiente echó su cuerpo para adelante para sumergirse entero. La mala suerte es que se topó con un banco de arena que golpeó su cabeza y fracturó la cervical 5.
A pesar de que lo operaron de urgencia, finalmente Alejandro quedó parapléjico: "Fue una operación muy dura a vida o muerte", asegura.
"No solo es un salto alto, sino que entrando por la playa normal, incluso por la orilla te puede pasar esto que me pasó a mi", cuenta, "Pensé que me iba a quedar ahí". ¡Dale al play!
