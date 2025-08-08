Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SU HISTORIA

Alejandro se sumergió en el agua y terminó parapléjico: "No podía moverme y estaba tragando agua"

Alejandro no estaba haciendo nada peligroso simplemente dándose un baño en la playa con sus amigos cuando al sumergirse se topó con un banco de arena que le dejó inmóvil.

alejandro

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Era el verano de 2022 y Alejandro se encontraba en la playa de El Puntal en Santander con unos amigos cuando decidieron darse el último baño.

El chico se metió al agua de forma normal y cuando pensó que le cubría suficiente echó su cuerpo para adelante para sumergirse entero. La mala suerte es que se topó con un banco de arena que golpeó su cabeza y fracturó la cervical 5.

A pesar de que lo operaron de urgencia, finalmente Alejandro quedó parapléjico: "Fue una operación muy dura a vida o muerte", asegura.

"No solo es un salto alto, sino que entrando por la playa normal, incluso por la orilla te puede pasar esto que me pasó a mi", cuenta, "Pensé que me iba a quedar ahí". ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

alejandro

Alejandro se sumergió en el agua y terminó parapléjico: "No podía moverme y estaba tragando agua"

modelo

Isabella, modelo y miss a los 58 años: "Pensé: 'Se me va a pasar el arroz ya, como no lo haga ahora iré con muleta'"

nauzet

Nauzet, testigo del atasco de flotadores en Siam Park de Tenerife: "Hay gente orinando, gente en camisa, gente borracha y agua caliente"

glenn
EXCLUSIVA

Glenn Murray subasta una piedra del acueducto de Segovia: "Siempre quise montar un escándalo sabiendo que con esto iban a saltar los medios locales"

jaime
ÚLTIMA HORA

Nuevos datos sobre el atropello a Jaime Anglada en Mallorca: "Se encuentra estable dentro de la gravedad"

Pub Crawling
PUB CRAWLING

Barcelona prohíbe el 'pub crawling': el turismo de las borracheras y las quejas vecinales

Más Espejo ponía sobre la mesa la prohibición del Ayuntamiento de Barcelona ante el 'pub crawling', y conocía la opinión tanto de organizadores de ocio como de vecinos de la zona.

Pablo Oliva
CORAZÓN

El peluquero de la Selección Española de Fútbol le pone nota al pelo de Shakira

Pablo Oliva ha analizado el problema capilar de Rosalía y ha comentado el nuevo peinado de Victoria Federica.

Rubén consigue un ordenador gaming valorado en 1000 eurazos

Rubén consigue un ordenador gaming valorado en 1000 eurazos

¡Qué rabia! Una concursante de La ruleta de La suerte resuelve un panel por 0 euros

¡Qué rabia! Una concursante de La ruleta de La suerte resuelve un panel por 0 euros

José Abellán sobre el aire acondicionado

El cardiólogo José Abellán explica por qué no debemos dormir con aire acondicionado y comparte varios consejos

Publicidad