Alejandro se sumergió en el agua y terminó parapléjico: "No podía moverme y estaba tragando agua"

Era el verano de 2022 y Alejandro se encontraba en la playa de El Puntal en Santander con unos amigos cuando decidieron darse el último baño.

El chico se metió al agua de forma normal y cuando pensó que le cubría suficiente echó su cuerpo para adelante para sumergirse entero. La mala suerte es que se topó con un banco de arena que golpeó su cabeza y fracturó la cervical 5.

A pesar de que lo operaron de urgencia, finalmente Alejandro quedó parapléjico: "Fue una operación muy dura a vida o muerte", asegura.

"No solo es un salto alto, sino que entrando por la playa normal, incluso por la orilla te puede pasar esto que me pasó a mi", cuenta, "Pensé que me iba a quedar ahí". ¡Dale al play!