Nuevos datos sobre el atropello a Jaime Anglada en Mallorca: "Se encuentra estable dentro de la gravedad"

Jaime Anglada se encuentra ingresado en la UCI después de sufrir un atropello esta madrugada en Palma de Mallorca.

Marta Requejo
El cantante Jaime Anglada ha sido arrollado por un coche de madrugada en Mallorca mientras circulaba en moto.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del accidente y lo trasladaron al hospital donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"De momento podemos decir que se encuentra estable dentro de la gravedad", asegura Julián Aguirre desde el hospital del Mallorca, "la consternación es total".

Respecto a la visita del Rey Felipe, amigo íntimo del cantante, todavía no se ha visto a Su Majestad por el centro hospitalario aunque están al tanto de todo lo ocurrido.

