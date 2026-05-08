Mueren dos guardias civiles en Huelva tras chocar dos embarcaciones persiguiendo una narcolancha

Dos agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han muerto y otros dos han resultado heridos en un operativo contra el narcotráfico en Huelva. En un comunicado en X, la Guardia Civil lamenta el fallecimiento de su compañero: "Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva". Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, el segundo agente ha fallecido tras resultar herido grave durante la actuación. Además, otros dos componentes del Cuerpo están heridos: uno en estado grave y otro leve. Ante la tragedia, tanto Juanma Moreno como María Jesús Montero han suspendido sus agendas de actos de campaña.

El trágico accidente se ha producido a unas 80 millas de la costa de Huelva. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha lamentado lo ocurrido en su cuenta de X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos. "Detrás de cada servicio hay guardias civiles jugándose la vida", han señalado.

Reclaman "soluciones inmediatas"

Desde 'Juntos Pol GC' han mostrado su "dolor e indignación" por el fallecimiento del agente en un acto de servicio. Mediante un comunicado, exigen "soluciones inmediatas". "​¿Cuántas vidas más tenemos que perder para tener reconocimiento y respaldo?", lamentan. Entre las medidas que reclaman, están el reconocimiento de profesión de alto riesgo y una ley específica que recoja sus agravios. "​No queremos más minutos de silencio ni palabras vacías. Exigimos dignidad, seguridad y un respaldo institucional que deje de darnos la espalda ante el crimen organizado", denuncian.

Junta y Gobierno lamentan la muerte

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz ha trasladado sus condolencias a los familiares de la víctima y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. "Consternados por el fallecimiento de Germán, Guardia Civil en acto de servicio, mientras cumplía con su deber en la lucha contra el narcotráfico en la costa de Huelva", ha afirmado Sanz, quien también ha deseado una pronta recuperación a los agentes que han resultado heridos en dicho accidente. "Todo nuestro apoyo y deseos para la pronta recuperación de los agentes heridos; descansa en paz", ha concluido.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández ha expresado que siente "una profunda tristeza" por la muerte del agente y, a su vez, ha comunicado que permanecerá atento a la evolución del resto de heridos. "Siento una profunda tristeza por el fallecimiento en acto de servicio de un Guardia Civil de la comandancia de Huelva. Todo mi cariño a sus familiares y compañeros; estamos muy pendientes de la evolución de los heridos", ha señalado.

Feijóo exige más medios y respaldo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer la trágica noticia, ha exigido este viernes "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley".

Núñez Feijóo ha lamentado la pérdida de "otro agente en acto de servicio" y que otros dos guardias civiles hayan resultado heridos, uno de carácter grave y otro leve. "Nuestro cariño a su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil", ha expresado.

Montero: "Realizan un servicio público admirable"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha recalcado el "servicio público admirable" que realiza la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico. Ha trasladado su cariño y afecto a los familiares de las víctimas, y ha transmitido su apoyo al Cuerpo: "Estamos con ellos".

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