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Sánchez, Moreno y asociaciones de guardias civiles lamentan la muerte de los dos agentes en Huelva

La Junta de Andalucía ha decretado luto oficial, Juanma Moreno ha visitado la capilla ardiente, el PP ha guardado un minuto de silencio en Ceuta y Jucil ha denunciado el “abandono institucional” de los agentes del Servicio Marítimo.

Huelva despide a los dos Guardia Civiles muertos persiguiendo una narcolancha

Sánchez, Moreno y asociaciones de guardias civiles lamentan la muerte de los dos agentes en Huelva | Europa Press

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Paula V. Sisó
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado consternado por la muerte de los dos guardias civiles este viernes en Huelva durante una operación contra el narcotráfico, en la que dos embarcaciones del Servicio Marítimo colisionaron mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas náuticas de la costa onubense.

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha trasladado su "cariño y apoyo" a los familiares, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos, así como su deseo de pronta recuperación para los guardias civiles que resultaron heridos en el accidente. "Quiero agradecer el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha señalado.

El presidente del Gobierno ha suspendido su agenda este sábado en la campaña electoral andaluza tras el fallecimiento de los agentes Germán P.G., de 55 años, y el capitán Jerónimo J.M., de 56, ambos con más de tres décadas de servicio en el Instituto Armado.

La Junta de Andalucía ha decretado para este sábado luto oficial en toda la comunidad. Durante la jornada, la bandera andaluza ondeará a media asta en los edificios públicos donde su uso sea obligatorio, y el Gobierno autonómico ha invitado al resto de instituciones y entidades públicas y privadas a secundar la medida.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado la capilla ardiente de los dos agentes para arropar a sus familiares y compañeros. A su salida, ha asegurado que es "un día muy triste para Andalucía" y ha expresado su "dolor" por la pérdida de "dos grandes servidores públicos cuyas familias están destrozadas completamente".

Moreno ha vinculado lo ocurrido con la situación vivida hace dos años en Barbate, donde murieron otros dos guardias civiles en una actuación relacionada con el narcotráfico. Según el presidente andaluz, la muerte de Germán y Jerónimo vuelve a poner de manifiesto que el narcotráfico se ha convertido en “un gravísimo problema para Andalucía y para España”.

El dirigente andaluz ha defendido la necesidad de una respuesta contundente, aunque ha señalado que ahora es momento de acompañar a las familias y mostrar respaldo a la Guardia Civil y la Policía Nacional. "Tiempo habrá para seguir analizando la situación que tienen y los medios materiales, los recursos humanos y materiales que necesitan nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para combatir esta lacra terrible", ha afirmado.

Pese a la gravedad del suceso, Moreno ha lanzado un mensaje de confianza y ha asegurado que la batalla contra el narcotráfico se va a ganar “con el esfuerzo de la sociedad” y con la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El PP guarda un minuto de silencio y pide reconocimiento europeo

La plana mayor del Partido Popular ha guardado este sábado un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos durante un acto celebrado en Ceuta con motivo del Día de Europa. En el homenaje han participado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; los vicesecretarios Alma Ezcurra y Juan Bravo; la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

El PP ha reconocido la "entrega, sacrificio y compromiso con la sociedad" de los dos agentes fallecidos y ha trasladado su apoyo a sus familias y compañeros.

Jucil denuncia abandono institucional y reclama profesión de riesgo

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha elevado el tono de sus críticas y ha denunciado el "abandono institucional" que, a su juicio, sufren los guardias civiles que combaten el narcotráfico en Andalucía.

El secretario general de Jucil, Ángel Lezcano, que ha acudido a la capilla ardiente, ha calificado de "aberración" que la Guardia Civil no sea considerada profesión de riesgo. "Han caído dos compañeros en acto de servicio", ha lamentado, antes de reclamar más apoyo para los agentes como garantes de la seguridad.

La asociación ha criticado también la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el funeral de los agentes, al considerar que la presencia institucional era "una obligación moral" hacia quienes "dan su vida por la seguridad de todos los españoles".

Jucil sostiene que las organizaciones criminales son "cada vez más violentas", cuentan con más medios y operan con una sensación creciente de impunidad. Por ello, exige medidas "inmediatas y contundentes" para reforzar a los efectivos del Servicio Marítimo, a los que describe como profesionales sometidos a una enorme presión operativa y psicológica.

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