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Cómo votar por correo en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo; esta es la última semana para solicitarlo

La cuenta atrás para pedir el voto por correo en las elecciones andaluzas del 17 de mayo ya ha comenzado, con la última semana de plazo abierta para quienes no puedan acudir a su colegio electoral.

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A3 Noticias Fin de Semana (19-06-22) Los sondeos sitúan cerca de la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno en las elecciones de Andalucíaatresplayer.com

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Paula V. Sisó
Publicado:

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo de 2026 encaran ya la recta final del plazo para solicitar el voto por correo, una opción pensada para quienes no puedan acudir presencialmente a su colegio electoral el día de la votación.

El procedimiento para votar por correo en España está regulado por la legislación electoral y se gestiona a través de Correos. Para poder utilizar esta modalidad, los electores deben solicitar previamente la documentación electoral dentro del plazo establecido, que entra en su última semana antes de cerrarse.

Cómo pedir el voto por correo paso a paso

La solicitud puede realizarse de forma presencial en cualquier oficina de Correos o por vía telemática, siempre que el ciudadano disponga de un certificado digital válido. En ambos casos, es imprescindible acreditar la identidad mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir.

Una vez tramitada la solicitud, la Oficina del Censo Electoralenvía al domicilio indicado por el votante la documentación necesaria, que incluye las papeletas, los sobres y el certificado de inscripción en el censo. Este envío es certificado y debe ser recibido personalmente por el solicitante.

Con la documentación en su poder, el elector debe introducir la papeleta elegida en el sobre de votación y remitirlo por correo certificado antes de la fecha límite establecida. Este envío no tiene coste adicional para el votante y garantiza que el sufragio llegue a tiempo a la mesa electoral correspondiente.

Una de las claves del voto por correo es que, una vez solicitada esta modalidad, el elector ya no puede votar de forma presencial el día de las elecciones. Por ello, las autoridades recomiendan completar todo el proceso con suficiente antelación para evitar incidencias de última hora.

El voto por correo está dirigido tanto a personas que se encuentren fuera de su localidad el día de las elecciones como a quienes, por motivos laborales, personales o de salud, prevean dificultades para acudir a votar presencialmente.

En el caso de personas con problemas de movilidad o enfermedad, existe la posibilidad de autorizar a otra persona para que realice la solicitud en su nombre, siempre que se cumplan los requisitos legales y se aporte la documentación acreditativa correspondiente.

Con el plazo de solicitud en su fase final, las autoridades recuerdan la importancia de no esperar al último momento para iniciar el trámite, especialmente ante el previsible aumento de peticiones en los días previos al cierre.

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