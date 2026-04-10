Un politólogo iraní advierte de la peor parte de la 'tregua de cristal': "Cuando se plantean negociaciones, empieza a haber discrepancias"

Una de las condiciones para establecer el alto el fuego de dos semanas y para sentarse a negociar una futura paz definitiva era abrir el estrecho de Ormuz y permitir el paso de los barcos. Sin embargo, durante estos tres primeros días de tregua el paso se ha mantenido semicerrado. Irán pretende sacar rédito económico de Ormuz, cobrando una tarifa a cada buque que pase por este punto. Algo que a Trump no le ha gustado nada. Es uno de los puntos críticos que pueden tumbar el alto el fuego.

¿Por qué Irán no termina de abrir el estrecho? ¿Quiere cargarse el acuerdo?

Daniel Bashandeh, analista político iraní, ha estado en el plató de Espejo Público para explicar la posición iraní detrás del conflicto. Para Bashandeh, el daño militar que pueda sufrir el régimen iraní, siempre será más soportable para ellos que el daño económico para el resto del mundo. Todo por una razón: "La guerra une, pero la negociación divide", ha afirmado el analista.

Ahora mismo no existe un liderazgo único en la República Islámica, sino que está dividido en varias facciones. "Cuando se plantean unas negociaciones, empiezan a haber discrepancias", ha explicado Bashandeh. Por un lado, el ala militar está ganando mucho poder gracias al conflicto, mientras que hay otros sectores "más pragmáticos" que sí buscan un acuerdo.

El analista iraní cree que Trump se ha dado cuenta de las divisiones que existen en Teherán y por eso ha cambiado de estrategia. Para Bashandeh, Trump va a "intentar utilizar el marco de las negociaciones para continuar debilitando un liderazgo iraní que a día de hoy todavía no está consolidado". A partir de ahí, el presidente de Estados Unidos podría detectar qué líderes son más proactivos a un alto el fuego definitivo y conseguir con las negociaciones "lo que no ha logrado ganar con la guerra".

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