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SEMIFINAL DE MASK SINGER: ¡Lola Lolita estaba bajo la máscara de Mofeta!

Actuaciones | Semifinal

Mejillón y Melody revolucionan la semifinal de Mask Singer con un explosivo dueto de ‘Esa diva’

La máscara más sofisticada se ha unido a la fuerza de Melody en un show que ha dejado a los investigadores sin aliento en esta Semifinal de Mask Singer.

Mejillón y Melody revolucionan la semifinal de Mask Singer con un explosivo dueto de ‘Esa diva’

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¡Puro fuego sobre el escenario! Mejillón ha decidido que hoy no era noche de pasar desapercibida y ha sacado toda su artillería pesada junto a una invitada de lujo: Melody. Ambas han protagonizado un dueto explosivo interpretando ‘Esa diva’, transformando el plató en una auténtica fiesta.

Bajo una puesta en escena espectacular, Mejillón ha demostrado una seguridad arrolladora, aguantando el pulso vocal a una artista tan potente como la sevillana. La complicidad entre las dos ha sido tan magnética que los investigadores no han podido quedarse quietos en sus asientos.

Al terminar la actuación, el estruendo en el plató ha sido total. Un Boris Izaguirre absolutamente entregado no ha podido contenerse y ha soltado un "¡Bravo!" que resumía el sentir general de la mesa. La solvencia de la máscara ha vuelto a desatar las teorías: ¿estamos ante una estrella acostumbrada a los grandes espectáculos?

Con este número, Mejillón ha dejado claro su ambición por llegar a la gran Final. ¿Será esta exhibición de poderío la clave para confirmar que bajo la concha hay una auténtica profesional? ¡Revive este dueto eléctrico!

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¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

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