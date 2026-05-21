Mofeta y Nena Daconte emocionan con un dueto de ensueño al ritmo de 'En qué estrella estará'

Si la noche ya venía cargada de emociones, el encuentro entre Mofeta y Nena Daconte ha terminado de conquistar el corazón de los investigadores y del público. La máscara ha dejado de lado su faceta más gamberra para fundirse en un dueto inolvidable con Mai Meneses, interpretando uno de los himnos más icónicos del pop español: ‘En qué estrella estará’.

Mofeta ha demostrado una sensibilidad vocal asombrosa, acompañando la dulzura característica de Nena Daconte en una puesta en escena llena de luces y misticismo. La química sobre el escenario ha sido tan evidente que los investigadores han permanecido en silencio, disfrutando de lo que muchos ya consideran la actuación más bonita de la gala.

Al terminar, la ovación ha sido unánime. El jurado no ha podido ocultar su asombro ante el nivel de Mofeta ¿Habrá sido este viaje estelar la pista definitiva para descubrir quién se esconde bajo el pelaje de Mofeta? De momento, lo que está claro es que su talento brilla con luz propia. ¡No te pierdas este dueto mágico y revive el momento completo!

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