La Policía revisa los vídeos de los jóvenes que estaban en la misma discoteca que la menor violada en Igualada

Continúa la búsqueda de los agresores de una niña de 16 años que fue víctima de una agresión sexual tras salir de una discoteca en Igualada (Barcelona). La madre ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que intervenga en este tipo de delitos.

Espejo Público ha podido hablar con la madre de la afectada, que señalaba que con todos los delitos sexuales que hay últimamente al menos la joven ha quedado con vida. Actualmente se están revisando las cámaras de seguridad de la zona. La discoteca en la que estuvo la joven señala que las cámaras de seguridad no funcionaban esa noche. Los agentes analizan los vídeos que grabaron con su teléfono móvil los jóvenes que estaban en la discoteca para ver si pueden hacerse con una prueba más.

Esa noche la hija de Adela también estaba en el interior de la discoteca. No puede dejar de pensar que la agredida podía haber sido su hija. "No me lo puedo creer, justo era la primera vez que dejé que saliera y ha pasado esto. No me lo puedo creer, me siento indignada por muchas cosas", lamenta.

El periodista Nacho Abad señala que por las características de las heridas que sufrió la víctima y cómo fue la agresión cree que detrás de este delito hay un solo agresor y no una manada de violadores.

