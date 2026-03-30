Una policía explica la prohibición del DNI electrónico en las elecciones andaluzas: "Es imposible dotar a cada mesa electoral con un QR"

España avanza un paso más en la digitalización de los servicios públicos, aunque lo hace poco a poco. Tal y como detallaron desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a partir del 2 de abril los ciudadanos podrían utilizar el Documento Nacional de Identidad en formato digital desde el móvil. En concreto, ese DNI digital complementaría al físico y que tendría la misma validez legal para identificarse ante administraciones públicas.

No obstante, hay dudas sobre la implementación de esta opción y, aunque sí que puede usarse para identificarse, la Junta Electoral ha prohibido su uso en los comicios.

Para despejar las incógnitas sobre la legalidad del DNI electrónico, Ana Alarcón, portavoz del sindicato Unificado de Policía, ha explicado en Espejo Público sus funciones.

"Es imposible dotar a cada mesa electoral con un QR"

Tal y como ha detallado, el "DNI digital es seguro si la verificación es real y completa con el QR". En el caso de que no hubiera una verificación completa, "no sería segura".

Asimismo, Alarcón ha detallado que "el QR que se genera hace una conexión de datos real, contacta con los servicios policiales que firman criptográficamente los datos de esa persona". Tal y como ha explicado Ana, ese QR es "dinámico", es decir, "cambia cada 60 segundos" y al "volver a generar un QR" es diferente.

Según Ana, el "sistema es sólido, pero se tiene que hacer una verificación correcta". Tal y como ha indicado, el DNI electrónico no podrá utilizarse en las próximas elecciones por varios factores: en primer lugar, "faltan medios técnicos, porque es imposible dotar a cada mesa electoral con un QR" y precisamente, "ahí está la controversia".

"El DNI electrónico puede utilizarse para trámites cotidianos como alquilar un coche o ir a un hotel"

Por otro lado, Ana ha explicado que ese DNI digital puede servir para alquilar un coche, ir a un hotel o para cualquier trámite cotidiano. En el caso de los aeropuertos, "tienes que disponer de un DNI o de un pasaporte físico" y asegura que "por ahora, no van a dotar de lectores para este tipo de gestiones".

Detalla que esto se debe porque "en los aeropuertos solo se permiten documentos físicos" y asegura que "están viendo que se cumplan las garantías legales con herramientas digitales que son muy novedosas". Además, explica que "todos los procesos llevan su tiempo para adaptarse plenamente".

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