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Mejores momentos | Capítulo 4

Can intenta consolar a Raissa: “No podemos controlar los sentimientos de los demás”

El comandante intenta que su hermana se olvide de su exnovia dándole consejos desde su propia experiencia.

Can intenta consolar a Raissa: “No podemos controlar los sentimientos de los demás”

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Patri Bea
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Raissa no levanta cabeza. A pesar de haber estado quedando con Ruth, no supera su ruptura con su exnovia, Amélie, con la que se iba a casar y de la que estaba, aparentemente, muy enamorada.

Can encuentra a su hermana llorando en la bañera después de haber bebido y consumido drogas para ahogar sus penas y el comandante decide meterse dentro con ella para intentar animarla.

Raissa no entiende que su exnovia ya esté con otra y cree que su vida ya no tiene sentido sin ella. Can le pregunta a su hermana por Ruth, pero después de que saliera corriendo en su última cita, tampoco se plantea tener algo con ella. ¿Le dará Raissa una nueva oportunidad al amor con la hermana de Sonia?

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