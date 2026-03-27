Javier Sanz, experto en ciberseguridad, carga contra la prohibición del DNI digital: "Es más seguro que el físico"

El divulgador defiende que la aplicación oficial es "más segura que el formato físico" al basarse en un código QR verificado en tiempo real por la Policía Nacional, un sistema que, según denuncia, es técnicamente infalible frente a falsificaciones o manipulaciones con IA.

"No hay fallo posible"

Para el divulgador, el argumento de la falta de seguridad no se sostiene. El sistema digital supera al tradicional: "Me parece mucho más seguro incluso que el formato físico; falsificar el QR que genera la Policía Nacional no se puede hacer tan sencillamente".

Según explica, la verificación es inmediata y solo requiere un móvil o tablet con internet.

El mito de la falsificación por IA

Ante el temor de que la Inteligencia Artificial pueda vulnerar el sistema, Sanz es rotundo en Espejo Público: "No hay posibilidad alguna". El experto aclara que la clave reside en el uso correcto del código QR y no en mostrar la pantalla como una simple foto.

"Me deja bastante perplejo que la Junta Electoral haya decidido rechazar un método que cumple con todos los estándares y lleva un año en pruebas", concluye Sanz, instando a las instituciones a confiar en una tecnología que ya es una realidad legal en España.

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