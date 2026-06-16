Polémica por 'El semen mola': el libro infantil sobre sexualidad que divide a familias, centros educativos y asociaciones

El libro 'El semen mola', se ha convertido en el centro de una nueva controversia educativa y social. Este cuento infantil forma parte de la colección 'Menstruita', una serie concebida para explicar a niños y adolescentes distintos procesos relacionados con el desarrollo corporal y afectivo desde una perspectiva divulgativa. En este caso, el libro se centra en la sexualidad masculina durante la pubertad para abordar cuestiones como los cambios físicos, la primera eyaculación, el semen, el conocimiento del propio cuerpo y la construcción de una relación saludable con la sexualidad.

Según la escritora, el objetivo principal del libro es cubrir un vacío en la educación sexual de los chicos y ofrecer información rigurosa frente a otras fuentes habituales de aprendizaje entre adolescentes, como la pornografía o el intercambio de información entre ellos. Además, plantea que el material pueda servir como herramienta de acompañamiento tanto para familias como para educadores.

Imágenes, ejercicios y prácticas polémicas

Sin embargo, algunos de los contenidos incluidos en el manual han generado rechazo y han abierto un intenso debate público sobre si determinados enfoques son adecuados para menores. La controversia se concentra especialmente en uno de los capítulos dedicados a la primera eyaculación, donde se anima al lector a escribir sobre cómo vivió ese momento y cómo lo celebró. También aparecen espacios destinados a representar mediante dibujos o imágenes tanto esa experiencia como una posible celebración posterior del acontecimiento. Estas actividades han sido interpretadas por parte de sus críticos como una forma de incentivar la exposición de experiencias íntimas en edades tempranas.

En Castilla y León, Vox reclamó su retirada después de que ejemplares llegaran a alumnos de 11 años en un centro educativo de León. También en 2024 la asociación Abogados Cristianos solicitó judicialmente retirar el libro de una biblioteca municipal de Dos Hermanas (Sevilla), aunque tanto el juzgado como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazaron aplicar medidas cautelares. Polonia Castellanos, presidenta de la asociación Abogados Cristianos explicaba por qué consideran fuera de lugar que este texto esté en bibliotecas y centros educativos públicos "que pagamos entre todos". Anunciaba que han puesto el asunto en manos de la Justicia no sin generar ciertas tensiones con algunos de los colaboradores por los planteamientos que realizan y anteriores denuncias de otro libros infantiles.

Quienes defienden el libro rechazan que se trate de un contenido sexualizador. Desde esta perspectiva, El semen mola busca normalizar procesos biológicos propios del desarrollo masculino y ofrecer información clara y acompañada para reducir tabúes y evitar que los adolescentes recurran exclusivamente a contenidos digitales o pornográficos para resolver dudas relacionadas con la sexualidad.

La controversia vuelve así a situar sobre la mesa una cuestión recurrente; dónde deben situarse los límites de la educación sexual infantil y cuál debe ser el papel de las familias, los centros educativos y las administraciones públicas en la elección de materiales destinados a menores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.