Polémica por el 'recadito' de José María Aznar a Alberto Núñez Feijóo: "Esto de ver quien tiene el paquete más grande no tiene sentido"

En sus últimas declaraciones públicas el expresidente del Gobierno José María Aznar ha hecho una apelación directa al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Asegura que aún hay que construir una mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Según sostiene Aznar en su discurso esa mayoría "será nacional o no será". Entiende que el PP tiene que acercarse a lo que él denomina "una amplia mayoría centrada". "Nos estamos jugando un cambio de sistema", destaca el expresidente.

Después de escuchar estas declaraciones la subdirectora de La Razón Carmen Morodo saca una conclusión clara: "la derecha es especialista en dispararse a los pies". "Todos son muy 'cainistas', la guerra sucia existe".

"Esto de ver quién tiene el paquete más grande no tiene sentido"

Apunta la periodista y colaboradora de 'Espejo Público' que José María Aznar demuestra en sus manifestaciones públicas que "le sobra ego y esto de ver quien tiene el paquete más grande no tiene sentido".

Cree que si tiene algún recadito para Feijóo debería decírselo en privado en su despacho y no aprovechar manifestaciones públicas para referirse a él. Se pregunta además qué concesiones hizo Aznar en su periodo como presidente del Gobierno y con quién consiguió pactar. "¿Qué cesiones hizo con Cataluña?, ¿qué haría ahora él para llegar al Gobierno?".

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