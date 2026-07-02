Chencho Arias denomina la 'ley de nietos' una "chapuza" y denuncia que se "nacionalice a gente que no sabe ni dónde está España"

Chencho Arias considera que el desarrollo posterior de la conocida como 'ley de nietos' ha desvirtuado el objetivo con el que fue concebida y ha llegado a sugerir que su ampliación podría responder a intereses electorales.

Chencho Arias ha asegurado que la finalidad original de la denominada ley de nietos le parecía "una idea increíble", al permitir que los descendientes de quienes abandonaron España por motivos políticos durante la dictadura pudieran acceder a la nacionalidad española.

"La idea inicial era buena, una persona que huyó del régimen y que se le dé la nacionalidad a sus nietos, me parece una idea increíble", ha afirmado durante su intervención en Espejo Público. Sin embargo, considera que la norma ha terminado convirtiéndose "en una chapuza" por la forma en la que, a su juicio, se ha desarrollado. "Se ha empleado con una disposición de rango totalmente inferior", sostuvo.

La querella contra Sofía Puente

Sus declaraciones llegan en un momento en el que la aplicación de esta normativa también ha cobrado relevancia por la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. La organización la acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa al considerar que habría alterado el censo electoral, una acusación que deberá ser analizada por la Justicia y sobre la que, por el momento, no existe resolución judicial.

"¿Por qué no se hace por medio de otra ley?"

Durante la entrevista, Arias ha diferenciado entre quienes abandonaron España por persecución política y quienes emigraron por otros motivos. En este sentido, ha cuestionado que la nacionalidad se conceda también a descendientes de personas que emigraron por razones económicas o personales.

"Ahora bien, el que se marchó por cuestiones económicas en el año 53 o porque no le gustaba España o porque se casó con una argentina y ahora sus nietos no saben ni dónde está España, ¿hay que darles la nacionalidad a ellos para que se aumente la gente que puede obtener beneficios por ser nacional español sin tener el menor arraigo en España?", planteó.

El exdiplomático insistió en que no comparte la ampliación del ámbito de aplicación de la ley. "Ampliarla como se ha ampliado, no estoy de acuerdo. Además, ¿por qué no se hace por medio de otra ley?", se preguntó, defendiendo que una modificación de ese alcance debería haberse tramitado mediante una nueva norma aprobada por el Parlamento.

Asimismo, dejó entrever sus dudas sobre las motivaciones que habrían impulsado esa ampliación. "No sé si tiene algún tufillo electoral", afirmó, aunque sin aportar pruebas que sustenten esa apreciación.

La conocida como ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática y ha permitido que miles de descendientes de españoles residentes en el extranjero soliciten la nacionalidad española. Su aplicación ha generado un intenso debate político y jurídico desde su entrada en vigor, tanto por el alcance de los nuevos supuestos incluidos como por el elevado número de solicitudes registradas en los consulados españoles.