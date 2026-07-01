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Mejores momentos | 1 de julio

La dedicatoria de Elena que emociona a Manel Fuentes en ¡Salta!: “A ti, por ser del Barça”

La concursante ha querido tener este gesto con el presentador a pesar de que su marido es del Real Madrid, pero aprovechando que iba a acertar con Aitana Bonmatí.

La dedicatoria de Elena que emociona a Manel Fuentes en ¡Salta!: “A ti, por ser del Barça”

La dedicatoria de Elena que emociona a Manel Fuentes en ¡Salta!: “A ti, por ser del Barça”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ha sido algo realmente excepcional, y no sólo en ¡Salta!. Elena ha querido hacer una dedicatoria a Manel Fuentes. Generalmente, los concursantes se acuerdan de sus madres, padres, hijos, parejas, amigos…, y así lo ha hecho ella misma durante los primeros niveles que ha superado. Sin embargo, ha surgido la ocasión perfecta para tener también este detalle con el presentador.

En el sexto nivel, Elena ha decidido apostar por la opción que decía que Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro consecutivo en 2025. “Mi marido es merengue, entonces la Aitana no le cae muy bien”, ha comentado. Sin embargo, el detalle futbolero le ha hecho tener conocimientos suficientes como para confiar en la jugadora.

Además, la concursante ha adivinado los colores a los que Manel es aficionado y le ha sorprendido: “Te la voy a dedicar a ti por ser del Barça”. El presentador ha bromeado con la “faena” que sería que justo fallara en esta ocasión, pero ha terminado dándole las gracias: “¡Qué alegría que me dediques un salto verdadero! Porque has saltado en la afirmación correcta”. ¡Revive este bonito momento en el vídeo!

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