Chema Crespo, tranquilo por la futura declaración de 'Julito Martínez' ante la Audiencia Nacional: "Yo no sé si este hombre tiene manta de la que tirar"

Julio Martínez podría convertirse en la peor pesadilla para José Luis Rodríguez Zapatero. El hombre que es señalado como presunto "testafero" del expresidente de España, ha sido citado para declarar ante la Audiencia Nacional y podría "tirar de la manta", destapando la posible trama que puede haber detrás del famoso caso Plus Ultra.

La UDEF reconoce a Zapatero como el "líder de una organización criminal" que utilizaba sus contactos políticos para beneficiarse ilícitamente de los clientes de la compañía aérea. Es por esto, por lo que la figura de 'Julito Martínez' podría ser clave para llegar a una conclusión sobre el verdadero papel del socialista con respecto a esta trama.

"Tiene que colaborar con la justicia"

Hoy hemos tenido en Espejo Público a Chema Crespo, funcionario y expolítico español, pero actualmente conocido por ser buen amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha acudido al plató para esclarecer la situación actual del expresidente, sobre todo para conocer si se encuentra nervioso por si su compañero pudiera llegar a traicionarle.

"Yo no sé si este señor tiene manta de la que tirar", han sido las primeras declaraciones de Crespo, que se encuentra bastante tranquilo con respecto a la situación de su amigo. El expolítico cuenta que hace días que no habla con Zapatero y que lo último que éste compartió con él fue una "viñeta maravillosa en la que cual aparecía crucificado envuelto en la bandera de España". Así, deja entrever que el expresidente parece pasar por alto el drama en el que se encuentra envuelto. Sin embargo, sí que hace hincapié en que actualmente hay mucha expectación por su silencio y que le resulta sorprendente que pueda llegar a estar nervioso, ya que no es una persona que se ponga nerviosa cuando se le presentan situaciones de este tipo. De hecho, este pasado lunes se le pasó el plazo para declarar acerca de este tema, lo que genera aún más desconcierto.

Pese a todo, el Chema Crespo dice estar a favor de la verdad y espera que Julio Martínez "diga la verdad y colabore con la justicia".

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