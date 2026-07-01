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Aznar pide construir una "mayoría nacional" para evitar un "cambio de sistema": "Esa mayoría será nacional, o no será"

Aznar avisa de que las próximas elecciones serán las "más importantes de toda la reciente historia democrática".

José María Aznar

José María Aznar Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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"Una mayoría nacional". Ahí está la clave según el expresidente José María Aznar para "derribar y superar el muro" de Pedro Sánchez.

Aznar ha pedido construir una "amplia mayoría centrada" y "nacional" para evitar así un "cambio de sistema". Y avisa de que lo importante no es cuándo se convoquen las próximas elecciones sino tener claro lo que esos comicios van a decidir porque serán, según él los "más importantes de toda la reciente historia democrática".

"Esa mayoría, permítanme decirlo así de esta manera, será nacional o no será. Una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica", ha dicho el expresidente en un desayuno informativo.

Asegura Aznar que en las próximas elecciones no está en juego un cambio de Gobierno sino "un cambio de sistema" y "la supervivencia o la liquidación" de la nación constitucional y la igualdad ante la ley. El popular ha dejado un encargo al líder de la oposición, una "tarea bien difícil" que consiste en trasladar está idea a la opinión pública y crear un programa capaz de conseguir "una adhesión masiva" . "Es la única tarea que tenemos".

Aznar ha acusado a Sánchez de pretender "gobernar de espaldas a todo esto por puro interés partidista" y "personal" y añade que todo gana gravedad cuando estallan los "escándalos de corrupción". "Pedro Sánchez acaba de formular al país una pregunta retórica. '¿Cómo no vamos a seguir?' Cuando un gobernante se pierde el respeto a sí mismo y al país, no puede pedir a nadie que se lo tenga".

También ha tenido buenas palabras para Ester Muñoz que "no es una joven promesa" sino que "es una joven realidad". A su entender, "no es de las que se dejan arrollar".

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