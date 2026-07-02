Miguel se la juega en ¡Salta! por “una corazonada”: su lucha por el premio depende de Donald Trump

“He tenido una corazonada”, le ha asegurado Miguel a Manel Fuentes. Entre la duda, la sospecha, un par de descartes y otro par de buenos razonamientos, el concursante lo ha arriesgado todo por un pálpito tras haber hecho una participación sobresaliente en ¡Salta!. Se ha hecho él solo todo el puente, desde el primer nivel hasta verse a un paso del final. En juego está cumplir el asombroso sueño de su novia: “Quiere una vaca”.

Vídeo: Momento 4

En el noveno nivel, Miguel ha dudado mucho entre las cuatro afirmaciones, hasta que le ha reconocido a Manel esa corazonada con una opción. “Sé que Donald Trump ha salido en películas pero que lo haya dirigido Woody Allen, no lo sé”, ha explicado al presentador. Sin embargo, es la trampilla sobre la que ha decidido saltar.

En un desenlace de infarto, el resto de los concursantes, también el controller, han asegurado que compartían las dudas de Miguel. Tras pasarse ocho niveles de forma impecable, le quedaba sólo un paso para luchar por el premio de hasta 50.000 euros. ¿Pálpito correcto? ¡Dale al play!

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