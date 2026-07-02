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Mejores momentos | 1 de julio

Miguel se la juega en ¡Salta! por “una corazonada”: su lucha por el premio depende de Donald Trump

El concursante se la ha jugado en el noveno nivel confiando en que el mandatario estadounidense haya sido dirigido por Woody Allen en alguna de sus películas.

Miguel se la juega en ¡Salta! por “una corazonada”: su lucha por el premio depende de Donald Trump

Miguel se la juega en ¡Salta! por “una corazonada”: su lucha por el premio depende de Donald Trump

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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“He tenido una corazonada”, le ha asegurado Miguel a Manel Fuentes. Entre la duda, la sospecha, un par de descartes y otro par de buenos razonamientos, el concursante lo ha arriesgado todo por un pálpito tras haber hecho una participación sobresaliente en ¡Salta!. Se ha hecho él solo todo el puente, desde el primer nivel hasta verse a un paso del final. En juego está cumplir el asombroso sueño de su novia: “Quiere una vaca”.

Vídeo: Momento 4

En el noveno nivel, Miguel ha dudado mucho entre las cuatro afirmaciones, hasta que le ha reconocido a Manel esa corazonada con una opción. “Sé que Donald Trump ha salido en películas pero que lo haya dirigido Woody Allen, no lo sé”, ha explicado al presentador. Sin embargo, es la trampilla sobre la que ha decidido saltar.

En un desenlace de infarto, el resto de los concursantes, también el controller, han asegurado que compartían las dudas de Miguel. Tras pasarse ocho niveles de forma impecable, le quedaba sólo un paso para luchar por el premio de hasta 50.000 euros. ¿Pálpito correcto? ¡Dale al play!

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