La animalada de Miguel en ¡Salta!: gana 5.000 euros gracias a una ‘Riña de gatos’ y comprará una vaca a su novia

Miguel ha introducido una pequeña variación en el refranero español y, al menos en su casa, desde ahora se dirá “Vaca en mano”. El concursante ha culminado un programa espectacular en ¡Salta! ganando 5.000 euros, una cifra que ha considerado suficiente para cumplir el sueño de su novia. “Quiere una vaca”, le ha revelado a Manel Fuentes.

Vídeo: Momento 4

Podría haber intentado ganar 20.000 euros, pero ninguna de las opciones que quedaban le ofrecía la seguridad de conseguirlo. La única en la que ha saltado convencido es la que afirmaba que Goya pintó un cuadro titulado ‘Riña de gatos’. Ya es casualidad que incluso en este momento decisivo, jugándose el premio, todo girara en torno a animales.

Lo que ha sido una animalada es lo bien que Miguel lo ha hecho en ¡Salta! porque se ha hecho todo el puente, desde el primer nivel. El controller le eligió para que fuera avanzando en las primeras filas, sin esperar que llegaría hasta el final. “Lo he disfrutado, me lo he trabajado un montón”, le ha asegurado a Manel al tomar la decisión de plantarse con 5.000 euros. ¡Revive este emocionante final en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas