Polémica por la quema de un 'pelele' en Málaga que representaba a Netanyahu: "Para Netanyahu es peor quemar un muñeco que niños vivos"

La quema del tradicional pelele de Resurrección en las fiestas populares de El Burgo (Málaga) ha venido este año cargada de polémica. Esta pequeña localidad de poco más de 1.000 habitantes llevó a cabo la quema de un muñeco de 7 metros con 14 kilos de pólvora en su interior. La figura representaba el legado de Benjamin Netanyahu.

El ministro de Exteriores israelí ha criticado esta exhibición pública hablando de lo que considera "un espantoso odio antisemita y un resultado directo del incitamiento sistemático del Gobierno de Pedro Sánchez". El acto ha provocado que se convoque al encargado de negocios español para lanzarle un reproche.

Incluso el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha respondido diciendo que hay muchos interesados en que las negociaciones con Israel no llegaran a ningún sitio.

"Con esta tradición queríamos poner de manifiesto el no a la guerra y no al genocidio"

Mariló Narváez, alcaldesa de El Burgo, explica que dentro de esta tradición centenaria siempre caracterizan a un personaje y en esta ocasión querían poner de manifiesto el 'no a la guerra' y al genocidio. Mantiene además que al famoso 'pelele' nunca le ponen nombre ni bandera. Este pelele representa un personaje que a lo largo del año ha representado aspectos negativos que quieren quemar el domingo de Resurrección para que resucite lo bueno.

Manuel Lea ha sido el encargado de fabricar ese muñeco El creador dice que no se le puede callar la voz al pueblo. Cree que ahora mismo hay noticias más importantes en la actualidad que fijarse en lo que ocurre en un pueblo de poco más de 1.000 habitantes. El portavoz adjunto de Más Madrid Eduardo Rubiño comentaba que entiende que para Netanyahu "es mucho peor quemar un muñeco que quemar niños vivos como ha hecho en el último año y un genocidio que ha costado la vida a miles de millones de niños".

Lamenta que el PP se haya puesto de perfil sin defender a su país frente a lo que está haciendo una potencia como Israel que está atacando sistemáticamente a España y no entiende que se use el antisemitismo para escudarse en esta posición.

Para Marcos de Quinto este es un tema menor pero que "incide sobre el aislamiento que hay en España". "Israel es la única democracia existente en Oriente Medio donde las parejas de homosexuales pueden ir por la calle", añade.

La alcaldesa de El Burgo no se imaginaba que esto iba a generar la polémica que está causando. "Esto es una tradición que lleva más de 100 años en el municipio y seguirán haciéndola cada domingo de Resurrección. Este año valoramos que lo más negativo que había en el mundo era la guerra".

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