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¿Dónde y cuándo? Así es la nueva oportunidad para ser concursante de Pasapalabra

Presentarse a este nuevo casting abierto es el primer paso hacia una aventura que puede cambiarlo todo: el concurso busca nuevos rostros, nuevas historias y nuevos campeones. ¡Apúntate!

Roberto Leal

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Alberto Mendo
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Dar el salto del sofá al plató de Pasapalabra no es una quimera reservada a unos pocos. El programa abre de nuevo sus puertas a todos los aspirantes que sueñan con poner a prueba su agilidad mental, siguiendo el camino que un día recorrieron concursantes ya legendarios.

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Convertirse en concursante del popular formato es más accesible de lo que muchos imaginan. Pasapalabra ha organizado un nuevo casting abierto en Madrid. La cita será el miércoles 29 de abril en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid (Plaza de Ciencias. 1). Durante toda la jornada, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, los aspirantes tendrán la oportunidad de demostrar que están preparados para competir.

Este paso puede ser el primero para cumplir un sueño. La pregunta está sobre la mesa: si otros lo lograron, ¿por qué no tú? ¡Apúntate!

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