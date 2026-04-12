La película que Bernd Schuster no puede dejar de ver: “Encaja con mi profesión”

Bernd Schuster se escondía debajo de Semáforo, una máscara que ya forma parte de la historia de Mask Singer cuando se descubrió que la leyenda alemana estaba bajo ella en la primera gala.

Ha llegado la hora de conocer los secretos de Bernd Schuster. Y es que nuestro Semáforo nos ha comentado, de manera muy contundente, aquello con lo que no podría vivir en casa, y aquello que más detesta: la televisión y un mal servicio.

Además, el legendario entrenador alemán desvela aquella canción que le levanta el ánimo. En Mask Singer, Semáforo interpretó ‘Don't Stop Me Now’ de Queen, sin embargo, Schuster ha señalado otra canción del legendario grupo: “Con ella se va muy rápido para arriba”, reconoce con una sonrisa.

Por último, Bernd Schuster ha compartido con nosotros la película que no podría parar de ver: no es de deporte, pero siente que encaja con su profesión. ¡Dale play al vídeo y descubre los secretos del Semáforo de Mask Singer!