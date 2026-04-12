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La película que Bernd Schuster no puede dejar de ver: “Encaja con mi profesión”

El exjugador y entrenador alemán, también conocido como el Semáforo de Mask Singer cuenta sus secretos que no sabías.

Bernd Schuster, Semáforo de Mask Singer

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Julián López
Publicado:

Bernd Schuster se escondía debajo de Semáforo, una máscara que ya forma parte de la historia de Mask Singer cuando se descubrió que la leyenda alemana estaba bajo ella en la primera gala.

Bernd Schuster, segundo desenmascarado de Mask Singer

Ha llegado la hora de conocer los secretos de Bernd Schuster. Y es que nuestro Semáforo nos ha comentado, de manera muy contundente, aquello con lo que no podría vivir en casa, y aquello que más detesta: la televisión y un mal servicio.

Además, el legendario entrenador alemán desvela aquella canción que le levanta el ánimo. En Mask Singer, Semáforo interpretó ‘Don't Stop Me Now’ de Queen, sin embargo, Schuster ha señalado otra canción del legendario grupo: “Con ella se va muy rápido para arriba”, reconoce con una sonrisa.

Por último, Bernd Schuster ha compartido con nosotros la película que no podría parar de ver: no es de deporte, pero siente que encaja con su profesión. ¡Dale play al vídeo y descubre los secretos del Semáforo de Mask Singer!

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