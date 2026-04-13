Muere un niño de 9 años atropellado el pasado viernes en Triana, Sevilla

El menor de edad que resultó herido el pasado viernes en Triana, Sevilla tras ser atropellado por un coche, ha fallecido este domingo en el Hospital Virgen del Rocío.

El suceso ocurrió alrededor de las 21:00 horas del pasado viernes. El menor tenía nueve años y las heridas graves que le dejó el atropello ha sido la causa de la muerte.

Sufrió una parada cardíaca

Las primeras informaciones aportadas por los testigos cuentan que el niño iba corriendo y un coche que circulaba por la vía, lo atropelló golpeándolo con la puerta. El menor de edad cayó con la mala suerte de golpearse con el bordillo. El menor resultó herido muy grave y llegó incluso a sufrir una parada cardíaca.

Varios de los allí presentes avisaron al teléfono de emergencias 112 para avisar de lo sucedido. A la llegada de los servicios de emergencia sanitarias del 061, le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante una hora. Consiguieron estabilizarlo y lo trasladaron al Hospital Virgen del Rocío.

En Sevilla, la Policía Local informaba a través de sus redes sociales un amplio despliegue para facilitar las labores sanitarias, cortando varia calles y recabando información del accidente.

El conductor se marchó

El conductor del turismo se marchó del lugar del accidente por miedo, ya que se vivieron momentos de gran tensión entre familiares y allegados del niños. Posteriormente el conductor se presentó ante la Policía.

El menor fue trasladado en estado crítico y ha permanecido en el hospital hasta este domingo que se confirmó su defunción.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia. La prueba forense será determinante para averiguar la causa de la muerte y saber con exactitud cómo son las lesiones que presentaba y cómo se hicieron éstas.

A pesar de que durante el fin de semana no se perdieron las esperanzas de que el chico saliera adelante en el hospital, las lesiones que presentaba eran tan graves que no se ha podido hacer nada.

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