La burocracia, uno de los principales problemas que aleja a los jóvenes del campo: "Te piden una y otra licencia..."

Alberto Pérez tiene 21 años, pero desde muy temprana edad tenía claro que quería dedicarse al campo. Su sueño es ser agricultor desde que era un niño.

"Jugaba con tractores cuando era pequeño"

"Cuando era pequeño jugaba con mis tractores de juguete. Recuerdo la primera vez que me subí a un tractor de verdad, mi padre me preguntó si me atrevía y desde entonces ya no me he vuelto a bajar de él", señala Alberto.

El joven viene de una familia de agricultores, por lo que lleva aprendiendo de las labores de campo desde muy pronto. "Cuando le conté a mi padre que me quería dedicar al sector agrario me dijo que yo ya sabía lo que había en este mundo y desde el primer momento me ha apoyado", señala.

Alberto es una excepción, un joven que tiene ganas de dedicarse a las labores de campo, ya que uno de los principales problemas del sector agrario es la falta de relevo generacional. Una problemática que en realidad rodea a todos los trabajos relacionados con el entorno rural.

Sin embargo, Alberto nos cuenta que a pesar de ser un joven que quiere quedarse en el mundo rural está teniendo numerosos obstáculos. La burocracia es uno de ellos. Cuando una persona decide dedicarse a la agricultura debe aportar una serie de licencias. El problema es que las administraciones la piden de manera progresiva.

"Te piden una licencia, y luego otra, y luego otra..."

"Te piden varias licencias, cuando las tramitas te piden otra, cuando tramitas la siguiente te piden otra y así constantemente. Es como si te pusieran problemas para que te vayas del campo", señala. Alberto asegura que ha tenido que presentar más de 15 documentos.

"Si me los pidieran todos juntos no habría problema, pero te los van pidiendo poco a poco. La burocracia está echando a los jóvenes del campo", afirma.

Por otro lado, otro de los problemas que se encuentran los jóvenes agricultores es la cantidad de dinero inicial que deben invertir para empezar a trabajar. "Ya desde el primer momento he tenido que gastar aproximadamente 9.000 euros. Todo ese dinero sin saber si me aprobarán la licencia. Ahora ya tengo todo tramitado, solamente me queda esperar a la resolución. Espero no tener ningún problema, después de todo el papeleo y el dinero", nos cuenta y asegura que las administraciones deberían facilitar más las cosas a aquellos que están dispuestos a dedicarse al campo.

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