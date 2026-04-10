El joven que ha matado a un niño de 11 años en Madrid tenía una enfermedad mental y hablaba a los niños de películas violentas

Un niño de 11 años ha muerto víctima de un apuñalamiento en el centro cultural La Despernada de la localidad de Villanueva de la Cañada (Madrid) este jueves. El pequeño estaba recibiendo clases de inglés y en uno de los baños del centro fue atacado con múltiples puñaladas.

El autor de las puñaladas es un varón de origen latinoamericano de 22 años, muy conocido en el pueblo. Según revelaba el periodista Raúl García sufría algún tipo de trastorno mental y era común verle jugar en los parques con otros niños. Hasta el momento no había mostrado ninguna señal de agresividad aunque otros menores han manifestado que últimamente les hablaba de películas que había visto y que eran de extrema violencia.

"Se abalanzó sobre la víctima con un cuchillo"

El niño había acudido al centro educativo con su madre pero en el momento de la agresión la progenitora se encontraba en la puerta del centro. El agresor aprovechó que el niño se introdujo en el baño para abalanzarse sobre él con un cuchillo. Le asesta múltiples puñaladas en espalda, pecho y cuello, huye y desde el centro los testigos avisan al 112. Cuando acuden los servicios de emergencia el niño se encuentra en parada cardiorespiratoria.

Finalmente el agresor fue detenido tras una exhaustiva búsqueda. Apunta el inspector de Policía Serafín Giraldo que no hay móvil aparente en el crimen. El niño estaba en una clase de inglés, salió y ahí es donde se produjo el ataque rápido de varias puñaladas. En principio se desconoce que haya vínculos entre víctima y agresor.

Una prima de la made del niño asegura que el presunto asesino jugaba con frecuencia con los jóvenes. Tenía una enfermedad mental pero los niños se relacionaban en un ambiente de cordialidad con él de forma habitual.

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