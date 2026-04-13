Juan Domínguez, el cofrade más buscado de la Semana Santa: "Es guapísimo, pensaba que era un actor de cine"

Juan Domínguez tiene 23 años y es de Sevilla. Desde los 10 vive la Semana Santa muy intensamente y forma parte de la Hermandad del Cachorro, con la que ha salido este año... y con la que ha triunfado.

Su vídeo como costalero de Semana Santa ha levantado pasiones y miles de seguidores se han enamorado de él. "No esperaba para nada esto", confiesa, admitiendo que, pese a que ya contaba con miles de seguidores en redes, no creía que su vídeo se hiciera tan viral.

En sus redes, Juan comparte su rutina, que se basa en estudiar, hacer deporte y ejercer como modelo. "Es guapísimo, pensaba que era un actor de cine", advierten Lola y Manoli, dos fans de Juan que, desde que vieron su vídeo, se enamoraron.

Hoy, hablamos con Juan, el cofrade más buscado de este año. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!