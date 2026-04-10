"No te dan salas en los tanatorios porque eres gitano": Un diputado de etnia gitana denuncia discriminación

El diputado de Más Madrid, Samuel Escudero, ha denunciado públicamente una situación de presunto racismo en tanatorios de la capital tras el fallecimiento de su sobrino de seis años. Su testimonio, cargado de emoción, pone el foco en posibles prácticas discriminatorias hacia familias gitanas en momentos especialmente vulnerables.

"El 11 de enero falleció mi sobrino de seis años y me encargué yo de hacer los papeles en el mortuorio para buscar un tanatorio más acorde a las necesidades", explicó. Según relató, aquella noche, marcada por el frío y el viento, comenzó un recorrido por distintos centros sin éxito. "Pregunté por varios tanatorios… uno tras otro… hasta que la única que me ofrecían era en el tanatorio Sur", señaló.

La frase que desata la denuncia

El momento más impactante del relato llega cuando, según Escudero, uno de los agentes funerarios le trasladó una explicación directa: "Si hay salas disponibles no te la dan porque eres gitano".

El diputado asegura que esta afirmación no sería un caso aislado, sino parte de una práctica más extendida. "Era una práctica usual que los agentes funerarios preguntaran si son gitanos o las familias", denunció, apoyándose también en testimonios recogidos previamente por medios de comunicación.

Otro caso similar

Escudero también expuso un segundo episodio ocurrido días después, que considera revelador. "Una semana después a él sí le asignan y le reservan una sala pero cuando llegan la sala no está disponible", explicó en referencia al caso de Abraham Jiménez. Para el diputado, este tipo de situaciones evidencian un patrón: "Si ya no es por los apellidos… creo que es bastante identificable que eres gitano incluso cuando llegamos".

Ante estos hechos, las familias afectadas han optado por acudir a las autoridades. "Llamó a la policía por supuesto y ha interpuesto una denuncia judicial como debe de ser", afirmó Escudero.

Samuel reclama explicaciones y medidas que garanticen la igualdad de trato en un servicio tan sensible como el funerario.

La denuncia ha abierto un debate sobre la posible existencia de discriminación estructural en este ámbito. Mientras tanto, Escudero insiste en la necesidad de visibilizar estas situaciones: "Ahí queda hecha la denuncia".

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