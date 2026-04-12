Flo se rinde ante el talento de Cristina Castaño: “Somos muy afortunados de tenerte”

Cristina Castaño ha debutado en Tu cara me suena con una hipnótica actuación cargada de expresividad y elegancia. La actriz ha llenado el plató solo con su voz y ha cautivado al público y a los miembros del jurado.

“Esta temporada somos muy afortunados de tenerte porque lo que hemos visto ha sido una suplantación de identidad”, ha querido recalcar Flo en su valoración maravillado con lo que había recreado Cristina sobre el escenario.

“Con todo el plató a oscuras has brillado muchísimo”, ha continuado explicando el miembro del jurado. Parece que Cristina ha tenido un gran debut y ha puesto el listón alto para las próximas galas. ¡Escucha todo lo que le ha comentado Flo dándole play al vídeo de arriba!