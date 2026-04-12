Mejores momentos | Gala 1
Las bonitas palabras de Àngel Llàcer a Leonor Lavado: “Te vas a convertir en una pieza imprescindible de la edición”
El presidente del jurado se ha quedado fascinado con la actitud de la cómica y está convencido que nos regalará grandes momentos este año.
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La primera actuación de Leonor Lavado en Tu cara me suena como concursante oficial ha tenido de todo. Humor, acción, baile, desparpajo… ¡su Raffaellà Carra no ha dejado indiferente a nadie!
El jurado se ha quedado maravillado con el trabajo de la cómica y no ha dudado en tener palabras de agradecimiento hacia ella. “Yo creo que tú te vas a convertir en una pieza imprescindible de la edición”, ha recalcado el presidente del jurado.
“Vas a hacer que todos tengamos ganas de ver cada viernes este programa porque tú estás en él”, ha añadido Àngel Llàcer al descubrir que Leonor es una persona atrevida, sin miedo y con mucho sentido del humor. ¡Escucha todo lo que le han comentado tras su actuación dándole al play al vídeo de arriba!
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