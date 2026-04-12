Las bonitas palabras de Àngel Llàcer a Leonor Lavado: “Te vas a convertir en una pieza imprescindible de la edición”

La primera actuación de Leonor Lavado en Tu cara me suena como concursante oficial ha tenido de todo. Humor, acción, baile, desparpajo… ¡su Raffaellà Carra no ha dejado indiferente a nadie!

El jurado se ha quedado maravillado con el trabajo de la cómica y no ha dudado en tener palabras de agradecimiento hacia ella. “Yo creo que tú te vas a convertir en una pieza imprescindible de la edición”, ha recalcado el presidente del jurado.

“Vas a hacer que todos tengamos ganas de ver cada viernes este programa porque tú estás en él”, ha añadido Àngel Llàcer al descubrir que Leonor es una persona atrevida, sin miedo y con mucho sentido del humor. ¡Escucha todo lo que le han comentado tras su actuación dándole al play al vídeo de arriba!