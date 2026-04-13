Juan Soto Ivars, sobre el 'caso Mascarillas': "Me gustaría saber cuántas 'Jéssicas' hay colocadas por ahí"

El juicio sobre el caso de las mascarillas está sacando a la luz nuevos datos sobre la trama que apunta a José Luis Ábalos y Koldo García con nuevos actores protagonistas. Para el periodista Juan Soto Ivars este entramado de sostiene sobre dos patas: el enriquecimiento ilícito de estos genios del comercio y, lo que más le escandaliza, lo que aflora en estas contrataciones a dedo. "Desgraciadamente estos enchufes están extendidos, no solo en este caso sino que están muy extendidos por toda la administración. Me gustaría saber cuántas 'Jéssicas' hay colocadas por ahí en empresas públicas o semipúblicas Hay muy pco control sobre quién desempeña qué labores y por qué", determina.

Considera que muchas de estas personas que tienen poder para colocar en empresas públicas a gente de su entorno lo hace. "Esto es trágico cuando hacemos la declaración de la Renta: hay que pagar impuestos, Sanidad...". Afirma que estas prácticas de 'enchufismo' se dan hasta en el ayuntamiento del pueblucho más pequeño. "Hay pueblos de 30.000 habitantes sin ningún atractivo turístico con un hotel de 2 estrellas que tiene una concejalía de turismo, Me pregunto cuántos puestos dependen de esta concejalía. Cuando pones la lupa y te vas a lo pequeño te das cuenta de que está bastante generalizado, que hay mucha gente colocada en sitios por ser el hijo tonto de no sé quién".

Miss Asturias escribió por WhatsApp al ministro Óscar Puente para pedirle trabajo

OK Diario publica los mensajes de WhatsApp de Óscar Puente a Ábalos en los que le decía que Miss Asturias, Claudia Montes, le estaba pidiendo trabajo diciéndole que era la mano derecha de Ábalos. José Luis Ábalos definió a Montes como una zumbada "con una situación personal complicada". "Se la ayudó sin conocerla, creo que milita en el partido. Tenía una situación personal complicada y se la ayudó en su momento".

Jordi Sevilla, colaborador de Espejo Público, no da crédito de que Instagram se use para pedirle trabajo a un ministro y que el ministro te conteste.

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