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Semana del 13 al 17 de abril

Avance semanal de Sueños de libertad: Pelayo, en peligro tras desenmascara a Beatriz

El marido de Marta sigue investigando y descubre que Antonia es una impostora que ha estado engañando a todos, pero...¿quién es en realidad esa misteriosa mujer?

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Julia Zapata López | María Sicilia Fernández
Publicado:

Se viene semana cargadita cosas en Sueños de libertad.

Begoña se derrumbará ante Digna: su matrimonio no funciona y está sometida a una vida infeliz con Gabriel por sus hijos. Mientras tanto, Beatriz descubrirá que su marido y Begoña no duermen juntos al verles entrar en habitaciones separadas al irse a dormir.

Beatriz en el capítulo 541 de Sueños de libertad
Beatriz en el capítulo 541 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Poco después, la joven se insinuará al que todavía es su marido. ¿Qué pasará?

Claudia se declarará a Salva, pero él acabará rechazándola y le confesará que está enamorado de otra mujer. ¡La joven perfumista se quedará destrozada!

Por otro lado, Pablo pedirá, de nuevo, perdón a su hijo. Le dará las explicaciones que necesita y le confesará que su idilio con Marisol duró seis meses. Le rogará que no se marche de casa para no hacer daño a su madre.

Andrés le contará a Begoña que está iniciando una relación con Valentinauna relación con Valentina. Begoña le animará a seguir adelante, necesita ser feliz.

Andrés en el capítulo 542 de Sueños de libertad
Andrés en el capítulo 542 de Sueños de libertad | Antena 3

Paula se sincerará con Tasio. No podrá reprimir más sus sentimientos y le confesará que se ha enamorado de él. ¿Qué le contestará él?

Paula en el capítulo 542 de Sueños de libertad
Paula en el capítulo 542 de Sueños de libertad | Antena 3

Y llegará uno de los momentos más esperados...¡Marta reconocerá una foto de Fina firmada por ella en un periódico mexicano!

La De la Reina estará convencida de que su trata de amada y le pedirá a Pelayo que le ayude a encontrarla. Él aceptará, pero la culpa por no contarle la verdad empezará a pesarle y mucho.

Marta en el capítulo 540 de Sueños de libertad
Marta en el capítulo 540 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

En pararelo, el marido de Marta descubrirá que Beatriz es una impostora. Descubrirá que la historia que le contó es falsa y que no se llama Antonia si no Beatriz. Sin embargo, conocer esta verdad va a salirse demasiado caro....¡cuando Álvaro este dispuesto a todo por proteger a su amada!

Descubre todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer.

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