Tana Rivera apoya a Roca Rey en la plaza tras salir a la luz su relación: "Una tarde más"

Si la de su tío Cayetano con Tamara Gorro y la de Ester Expósito con Mbappé habían sido las relaciones sorpresa del momento, ha sido llegar la primavera y Tana Rivera ha dado la campanada al conocerse que ha dado un paso más en su amistad con el torero Andrés Roca Rey.

Al parecer, ambos comenzaron a salir en Semana Santa, tal y como se comentó en Y ahora Sonsoles. Una información sorprendente tras la que pocas horas después Tana ha reaparecido para aumentar los rumores.

Aprovechando la tradicional corrida de toros de la primavera de Brihuega, la nieta de la duquesa de Alba hacía su aparición estelar en la plaza de toros de la localidad alcarreña para ver al torero, tercero de la terna de un cartel formado por José María Manzanares y Juan Ortega.

Tana Rivera en la plaza de toros de Brihuega para apoyar a Roca Rey | Gtres

Tranquila, sonriente y acompañada por dos amigas, Tana ha ocupado su sitio en el tendido, donde se le ha visto charlando junto a otros rostros conocidos, habituales de esta tarde de toros, como Cari Lapique o Nuria González, sin quitar ojo al diestro peruano.

"Una tarde más", ha confesado con una sonrisa a las cámaras de Europa Press y Gtres ya que no es la primera vez que acude a la plaza a ver al torero. Aunque a la salida de la plaza se ha mostrado algo más molesta con la prensa.

Por su parte, Roca Rey se mostró educado y sonriente a la salida del hotel sin querer pronunciarse sobre su historia con la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, limitándose a contestar que "muchas gracias".