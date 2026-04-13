Israel estudia suspender relaciones con España mientras Pedro Sánchez gobierne

Las protestas de este domingo coinciden con una escalada de tensiones entre Israel y España tras la quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en las fiestas de El Burgo (Málaga). Esto ha provocado que Israel haya convocado a la encargada de negocios española para recibir una reprimenda.

"Una guerra diplomática"

Netanyahu acusó el viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país y ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza. "Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", dijo. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".

De esta manera, el líder israelí ha acusado a España de difamar a los soldados del Ejército israelí, todo tras las críticas del Gobierno español a los distintos conflictos en los que el país se ha involucrado. También asegura que no "permanecerá impasible" ante los ataques. "Por lo tanto, he ordenado la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya optado repetidamente por oponerse a Israel", añade.

Fue el viernes cuando el Ministerio de Exteriores israelí anunció la decisión, motivada por lo que califican como un "sesgo antiisraelí tan flagrante" del Ejecutivo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Exteriores israelí señala que España ha sido notificada formalmente de la decisión, de la misma forma que Estados Unidos fue informado con antelación.

Albares se pronuncia

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló el viernes que las descalificaciones de Israel contra España "son una vez más absurdas y calumniosas", en referencia a los últimos comentarios del Gobierno israelí, uno de cuyos ministros dijo de Pedro Sánchez que es "un completo y absoluto don nadie".

Albares, en una entrevista en la televisión pública española (TVE), acusó además a Israel de "intentar malograr" la negociación entre EEUU e Irán para frenar la guerra, incluso antes de que se sienten en Islamabad, al continuar con los bombardeos en Líbano.

Queman una representación de Netanyahu en Málaga

En las imágenes que acompañan esta noticia es posible ver como arde un muñeco representación de Netanyahu durante la festividad de la Quema de Judas en El Burgo, Málaga. Este hecho ha ocasionado toda una crisis diplomática entre Israel y España. Es un peldaño más en las tensiones entre nuestro país y el hebreo.

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